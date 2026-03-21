CANLI YAYIN
Geri

Beşiktaş'ın Kristijan Asllani planı netleşti! Bonservis kararı verildi

Beşiktaş'ın ara transfer döneminde 11 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiraladığı Kristijan Asllani'nin takımda kalması hedefleniyor. Siyah beyazlılar, yıldız futbolcunun sözleşmesinde yazan bonservis bedelini aşağı indirmek için harekete geçti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Beşiktaş, Inter'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Kristijan Asllani'nin 11 milyon euroluk satın alma opsiyonunu düşürmeye çalışacak.
  • 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Asllani, Beşiktaş'ta çıktığı 8 maçta 1 asist yaptı.
  • Beşiktaş yönetimi, sezon sonunda Inter ile görüşerek transfer ücretinde indirim talep edecek.
  • Asllani'nin transferinde oyuncunun da sürece etkin rol oynaması bekleniyor.
  • Beşiktaş'ın Avrupa kupalarına katılıp katılmaması transfer sürecini etkileyecek.

Torino'daki kariyerinin ardından Beşiktaş'a kiralanan Kristijan Asllani, geldiği günden bu yana kadar verdiği katkıyla ön plana çıkmayı başardı. Taraftardan da tam not alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yola devam edilmek isteniyor.

İNDİRİM PLANI

Beşiktaş'ın, Kristjan Asllani transferindeki 11 milyon euro seviyesindeki satın alma opsiyonunu mevcut şartlarla devreye sokmayı düşünmediği öğrenildi. Yönetim, Inter ile görüşerek bu ücreti aşağı indirmeye çalışacak.

İtalya'da öne çıkan haberde, sezon sonunda Inter ile Beşiktaş arasında yapılacak temasların bu dosyada belirleyici olacağı vurgulandı. Asllani'nin de sürecin merkezindeki isimlerden biri olması ve etkin rol oynaması bekleniyor.

1 ASİSTİ VAR

Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin yanı sıra üçüncülük için de iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta gidilecek organizasyona göre de süreç şekillenecek. Asllani, siyah beyaz forma ile 8 maça çıkıp 1 asist yaptı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler