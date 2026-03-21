Torino'daki kariyerinin ardından Beşiktaş'a kiralanan Kristijan Asllani, geldiği günden bu yana kadar verdiği katkıyla ön plana çıkmayı başardı. Taraftardan da tam not alan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu ile yola devam edilmek isteniyor.
İNDİRİM PLANI
Beşiktaş'ın, Kristjan Asllani transferindeki 11 milyon euro seviyesindeki satın alma opsiyonunu mevcut şartlarla devreye sokmayı düşünmediği öğrenildi. Yönetim, Inter ile görüşerek bu ücreti aşağı indirmeye çalışacak.
İtalya'da öne çıkan haberde, sezon sonunda Inter ile Beşiktaş arasında yapılacak temasların bu dosyada belirleyici olacağı vurgulandı. Asllani'nin de sürecin merkezindeki isimlerden biri olması ve etkin rol oynaması bekleniyor.
1 ASİSTİ VAR
Avrupa kupalarına katılma mücadelesinin yanı sıra üçüncülük için de iddiasını sürdüren Beşiktaş'ta gidilecek organizasyona göre de süreç şekillenecek. Asllani, siyah beyaz forma ile 8 maça çıkıp 1 asist yaptı.