Orkun Kökçü'den 4 yıl sonra ilk! Başkentte enfes golüyle ağızları açık bıraktı

Beşiktaş, Süper Lig’in 26. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelirken, mücadeleye Orkun Kökçü’nün attığı klas gol damga vurdu. Galatasaray derbisinde yaşanan mağlubiyetin ardından Ankara’da sahaya çıkan siyah-beyazlı ekip, kaptanının serbest vuruştan kaydettiği nefis golle farkı ikiye çıkardı ve sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

  • Beşiktaş, Eryaman Stadı'nda oynanan maçta Gençlerbirliği'ni 2-0 yenerek deplasmandan üç puanla ayrıldı.
  • Orkun Kökçü, 67. dakikada kullandığı serbest vuruşla topu uzak köşeden ağlara göndererek Beşiktaş'ın ikinci golünü attı.
  • Beşiktaş, Emirhan Topçu, El Bilal Toure ve Taylan Bulut'un eksikliğiyle Ankara deplasmanına çıktı.
  • 20 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü doldu ve her iki takımın taraftarları maçı izledi.
  • Orkun Kökçü, bu golle birlikte sezondaki gol sayısını 5'e yükseltti.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken taraftar desteğini de arkasına aldı. Siyah-beyazlı takımın özellikle ikinci golü, maçın en dikkat çeken anı oldu. Orkun Kökçü'nün uzak köşeye gönderdiği etkili vuruş, karşılaşmanın skorunu belirleyen en özel anlardan biri olarak öne çıktı.

ÜÇ EKSİKLE ANKARA'YA GİTTİ

Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına üç önemli eksikle çıktı. İyileşme sürecine giren ve antrenmanlara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, henüz tam olarak hazır hale gelmedikleri için Ankara kafilesine dahil edilmedi. Siyah-beyazlı ekipte Taylan Bulut da kadroya alınmayan isimler arasında yer aldı.

Teknik heyet, eksiklere rağmen sahaya güçlü bir kadroyla çıkarken, takımın ortaya koyduğu mücadele galibiyetin yolunu açtı. Beşiktaş, deplasmanda aldığı sonuçla hem moral buldu hem de ligde kritik bir virajı kayıpsız geçti.

ERYAMAN STADI'NDA YOĞUN İLGİ

Karşılaşmaya taraftarların ilgisi yüksek oldu. 20 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü dolarken, ev sahibi Gençlerbirliği taraftarları takımlarını yalnız bırakmadı. Küme düşme hattıyla arasındaki puan farkını açmak isteyen başkent ekibine tribünlerden güçlü destek geldi.

Beşiktaş taraftarı da deplasmanda takımının yanında yer aldı. Siyah-beyazlı futbolseverler, maç boyunca takımlarına destek verirken, Ankara'daki atmosfer karşılaşmanın temposuna da yansıdı.

ORKUN KÖKÇÜ'DEN MUHTEŞEM FRİKİK GOLÜ

Mücadelenin 67. dakikasında Beşiktaş, sol çaprazdan serbest vuruş kazandı. Ceza sahasının dışından, aut çizgisine yakın bir noktadan kullanılan bu duran topta topun başına kaptan Orkun Kökçü geçti. Milli futbolcu, doğrudan kaleyi düşündü ve yaptığı şık vuruşla topu uzak köşeden ağlara gönderdi.

Orkun Kökçü'nün bu golü, hem tribünlerde hem de saha içinde büyük sevinç yarattı. Beşiktaş kaptanının klas vuruşu, maçın en özel görüntülerinden biri oldu. Siyah-beyazlı ekip bu golle rahat nefes alırken, Orkun da sezon içindeki skor katkısını bir kez daha artırdı.

BEŞİKTAŞ'A GALİBİYETİ GETİREN ANLARDAN BİRİ OLDU

Orkun Kökçü'nün serbest vuruştan attığı gol, Beşiktaş'ın galibiyetini perçinleyen an oldu. Siyah-beyazlı takım, Ankara deplasmanında bulduğu ikinci golle kontrolü tamamen eline aldı ve mücadeleyi 2-0 kazanarak sahadan üç puanla ayrıldı.

Milli futbolcu bu golle sezonun 5. golünü kaydetti. Kaptanlık sorumluluğunu sahaya da yansıtan Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşısında attığı etkileyici golle haftanın en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi.

