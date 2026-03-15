20 bin seyirci kapasiteli Eryaman Stadı'nda tribünlerin büyük bölümü doldu ve her iki takımın taraftarları maçı izledi.

Eryaman Stadı'nda oynanan karşılaşmada Beşiktaş, oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışırken taraftar desteğini de arkasına aldı. Siyah-beyazlı takımın özellikle ikinci golü, maçın en dikkat çeken anı oldu. Orkun Kökçü'nün uzak köşeye gönderdiği etkili vuruş, karşılaşmanın skorunu belirleyen en özel anlardan biri olarak öne çıktı.

ÜÇ EKSİKLE ANKARA'YA GİTTİ

Beşiktaş, Gençlerbirliği deplasmanına üç önemli eksikle çıktı. İyileşme sürecine giren ve antrenmanlara başlayan Emirhan Topçu ile El Bilal Toure, henüz tam olarak hazır hale gelmedikleri için Ankara kafilesine dahil edilmedi. Siyah-beyazlı ekipte Taylan Bulut da kadroya alınmayan isimler arasında yer aldı.

Teknik heyet, eksiklere rağmen sahaya güçlü bir kadroyla çıkarken, takımın ortaya koyduğu mücadele galibiyetin yolunu açtı. Beşiktaş, deplasmanda aldığı sonuçla hem moral buldu hem de ligde kritik bir virajı kayıpsız geçti.