Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde olumlu bir tablo vardı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak önemli bir seri yakalamıştı.



10 KİŞİLİK RAKİBE KARŞI FIRSAT KAÇTI

Beşiktaş, ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamazken ikinci yarıda Galatasaray'ın 62. dakikada 10 kişi kalması önemli bir fırsat yarattı. Ancak siyah-beyazlı ekip bu avantajı değerlendiremedi.

Karşılaşmanın sonucu Beşiktaş cephesinde büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntüye neden oldu.