Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı sahasında konuk eden Beşiktaş, derbiden istediği sonucu alamadı. Siyah-beyazlı ekip özellikle ilk yarıda ortaya koyduğu performansla beklentilerin gerisinde kaldı.
MAÇ ÖNCESİ ATMOSFER YÜKSEKTİ
Derbi öncesinde Beşiktaş cephesinde olumlu bir tablo vardı. Siyah-beyazlı takım, Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 17 maçta 11 galibiyet ve 6 beraberlik alarak önemli bir seri yakalamıştı.
Karşılaşmanın biletleri kısa sürede tükenirken taraftarlar Tüpraş Stadı'nı tamamen doldurdu. Spor kamuoyunda da Beşiktaş'ın derbiyi kazanabileceğine yönelik beklenti yüksekti.
10 KİŞİLİK RAKİBE KARŞI FIRSAT KAÇTI
Beşiktaş, ilk yarıda istediği oyunu sahaya yansıtamazken ikinci yarıda Galatasaray'ın 62. dakikada 10 kişi kalması önemli bir fırsat yarattı. Ancak siyah-beyazlı ekip bu avantajı değerlendiremedi.
Karşılaşmanın sonucu Beşiktaş cephesinde büyük bir hayal kırıklığı ve üzüntüye neden oldu.