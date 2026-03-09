Süper Lig'de sahasında Galatasaray'a mağlup olan Beşiktaş'ta derbinin ardından hakem ve VAR kararlarına yönelik tepkiler sürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) çeşitli sorular yöneltmişti.

Beşiktaş yönetimi, kamuoyuyla paylaşılan soruları bu kez resmi dilekçeyle TFF'ye iletti. Kulüp, derbi sırasında Riva'daki VAR merkezinde yaşananlara ilişkin detaylı açıklama talep etti.



VAR MERKEZİNE İLİŞKİN SORULAR

Beşiktaş'ın açıklamasında, VAR merkezinde kimlerin bulunduğu, odanın ve koridorun sesli kayıt alan kameralarla izlenip izlenmediği gibi konuların yanıtlanması istendi. Ayrıca maç sırasında VAR odasında bulunduğu iddia edilen Portekizli eğitmenlerin görev ve yetkilerine ilişkin sorular da yöneltildi.

Siyah-beyazlı kulüp, söz konusu müsabakada VAR odası ve koridoruna ait kamera kayıtlarının da kendileriyle paylaşılmasını talep etti. Öte yandan Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın hafta içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na giderek konuyla ilgili görüşme yapmasının beklendiği belirtildi.