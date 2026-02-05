Kartal'dan kupada ilk kayıp! Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU

SERGEN YALÇIN'DAN ROTASYON KARARI

Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından kupada farklı bir kadro tercih etti. Savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Orkun Kökçü ile Salih Uçan'ı, hücum hattında ise Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedek soyundurdu.

Bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota ilk 11'de sahaya sürüldü.