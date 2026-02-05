Kartal'dan kupada ilk kayıp! Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 | MAÇ SONUCU
Yayıncılığını Turkuvaz Medya'nın üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, Kocaelispor ile deplasmanda karşılaştı. Mücadele, iki takımın karşılıklı penaltılarıyla 1-1 sona erdi. İşte atılan goller...
- Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında Kocaelispor deplasmanında 1-1 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybetti.
- Kocaelispor ilk yarıda Serdar Dursun'un penaltı golüyle 1-0 öne geçti, ikinci yarıda Orkun Kökçü penaltıdan skoru 1-1'e getirdi.
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Konyaspor maçının ilk 11'ine göre 8 değişiklik yaparak rotasyona gitti.
- Beşiktaş son haftada Rizespor'u ağırlayacak, Kocaelispor ise Beyoğlu Yeniçarşıspor ile İstanbul'da karşılaşacak.
- Beşiktaş'ın yeni transferi Yasin Özcan ilk 11'de sahaya çıkarken, Olaitan yedek kulübesinde yer aldı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor'a konuk oldu.
Ev sahibi ekip Serdar Dursun'un penaltısıyla 1-0 öne geçti ve ilk devre bu skorla sona erdi. İkinci devrede bu kez Orkun Kökçü beyaz noktaya geldi ve skor dengelendi.
Kartal, bu beraberlikle ilk kez puan kaybı yaşadı.
Siyah beyazlılar son haftada Rizespor'u ağırlayacak. Yeşil siyahlılar ise Beyoğlu Yeniçarşıspor ile İstanbul'da karşılaşacak.
GOL
Kocaelispor - Beşiktaş: 1-0 | Serdar DursunGOL | Kocaelispor 1-0 Beşiktaş (Serdar Dursun)
Kocaelispor - Beşiktaş: 1-1 | Orkun KökçüGOL: Kocaelispor 1-1 Beşiktaş | Orkun Kökçü (P)
KARTAL'DA 8 DEĞİŞİKLİK
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. hafta maçında deplasmanda Kocaelispor ile oynanan karşılaşmada kadroda rotasyona gitti. Deneyimli teknik adam, son resmi maçın ilk 11'ine göre tam 8 değişiklik yaparak sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı ekip, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'ndaki mücadeleye Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Djalo, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Jota, Devrim Şahin ve El Bilal Toure 11'i ile başladı.
Yedek kulübesinde ise Emre Bilgin, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Cengiz Ünder, Olaitan, Cerny, Gökhan Sazdağı, Rıdvan Yılmaz, Emirhan Topçu ve Mustafa Hekimoğlu yer aldı.
SERGEN YALÇIN'DAN ROTASYON KARARI
Sergen Yalçın, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 2-1 kazanılan TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından kupada farklı bir kadro tercih etti. Savunmada Gökhan Sazdağı, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz'ı, orta sahada Orkun Kökçü ile Salih Uçan'ı, hücum hattında ise Cerny, Cengiz Ünder ve Mustafa Hekimoğlu'nu yedek soyundurdu.
Bu oyuncuların yerine Taylan Bulut, Uduokhai, Yasin Özcan, Kartal Yılmaz, Ndidi, Rashica, Devrim Şahin ve Jota ilk 11'de sahaya sürüldü.
YENİ TRANSFERLER KADRODA
Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Yasin Özcan karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Olaitan ise yedek kulübesinde yer aldı. Kırmızı kart cezalısı Kristjan Asllani ile Hyeon-Gyu Oh ise maç kadrosuna alınmadı.
KOCAELİSPOR'DA 6 DEĞİŞİKLİK
Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan da Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı oynanan maçın kadrosuna göre 6 değişiklik yaptı. Ahmet Oğuz, Haidara, Linetty, Rivas, Can Keleş ve Petkovic'in yerine Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun'a şans verdi.
Ev sahibi ekip sahaya Gökhan Değirmenci, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Muharrem Cinan, Show, Keita, Tayfur Bingöl, Churlinov, Agyei ve Serdar Dursun 11'i ile çıktı. Yedek kulübesinde ise Serhat Öztaşdelen, Petkovic, Linetty, Susoho, Haidara, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Can Keleş, Nonge ve Rivas yer aldı.
LİGDEKİ MAÇI BEŞİKTAŞ KAZANMIŞTI
İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında Tüpraş Stadyumu'nda oynanan 7. hafta mücadelesini Beşiktaş 3-1 kazanmıştı. O karşılaşmada Kocaelispor'un tek golü Tayfur Bingöl'den gelirken, siyah-beyazlıların gollerini Rafa Silva, Cerny ve Jota kaydetmişti.
KUPADA 11. RANDEVU
Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş ile Kocaelispor 11. kez karşı karşıya geldi. Daha önce oynanan 10 maçta Beşiktaş 7 galibiyet alırken, Kocaelispor 2 kez kazandı, 1 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 15 gol atarken, Kocaeli temsilcisi 10 golle karşılık verdi.
Öte yandan Kocaelispor, 3 Nisan 2002'de oynanan Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş'ı 4-0 mağlup ederek müzesindeki iki Türkiye Kupası'ndan birini siyah-beyazlı ekip karşısında kazanmıştı.