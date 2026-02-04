Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy müjdesi! Cagliari kasayı dolduracak
İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, sezon başında Beşiktaş’tan kiraladığı Semih Kılıçsoy için kararını verdi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre Cagliari, genç futbolcunun sözleşmesinde yer alan 12 milyon euro’luk satın alma opsiyonunu kullanmayı planlıyor. Kulüp cephesinde çok büyük bir sürpriz yaşanmaması halinde bu kararın sezon sonunda resmiyete dökülmesi bekleniyor.
Cagliari Sportif Direktörü Guido Angelozzi, İtalyan basınına yaptığı açıklamada transfer iddialarını doğruladı. Angelozzi, Semih Kılıçsoy'dan son derece memnun olduklarını belirterek satın alma opsiyonunu kullanmak istediklerini açıkça dile getirdi.
TRANSFERİN ŞARTLARI
Cagliari, yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. Anlaşmada 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun yanı sıra 2 milyon euro bonus maddesi de yer alıyor. Ayrıca Beşiktaş, oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda satıştan yüzde 20 pay alma hakkını elinde bulunduruyor.
BEŞİKTAŞ CEPHESİNİN AÇIKLAMASI
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, 29 Ocak'ta düzenlenen basın toplantısında konuyla ilgili değerlendirmede bulunmuştu. Adalı, Cagliari'den henüz resmi bir bildirim gelmediğini belirtmiş, Semih'in ayrılık isteğinin bu transferde belirleyici olduğunu ifade etmişti.
İTALYA PERFORMANSI
Semih Kılıçsoy, bu sezon Cagliari formasıyla 17 resmi maçta görev aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı. Genç yaşına rağmen gösterdiği istikrarlı performansla teknik heyetin güvenini kazanan Semih'in, sezon sonunda İtalya kariyerini kalıcı hale getirmesi bekleniyor.