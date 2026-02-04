Beşiktaş'a Semih Kılıçsoy müjdesi! Cagliari kasayı dolduracak

TRANSFERİN ŞARTLARI

Cagliari, yaz transfer döneminde Semih Kılıçsoy'u 1 milyon euro kiralama bedeliyle kadrosuna katmıştı. Anlaşmada 12 milyon euro'luk satın alma opsiyonunun yanı sıra 2 milyon euro bonus maddesi de yer alıyor. Ayrıca Beşiktaş, oyuncunun ileride başka bir kulübe transfer olması durumunda satıştan yüzde 20 pay alma hakkını elinde bulunduruyor.