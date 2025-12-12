PODCAST CANLI YAYIN

Beşiktaş'tan stoper için sürpriz transfer hamlesi!

Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlıların stoper bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Beşiktaş'tan stoper için sürpriz transfer hamlesi!

Sky DE'nin haberine göre Beşiktaş, İsviçre Süper Ligi ekiplerinden FC Lugano'da forma giyen Antonios Papadopoulos ile yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, Yunan asıllı savunmacıyı transfer listesine eklediği belirtildi.

Antonios Papadopoulos (Takvim.com.tr)Antonios Papadopoulos (Takvim.com.tr)

LİSTENİN ÜST SIRALARINDA

Haberde, Beşiktaş'ın kış transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planladığı ve Papadopoulos'un adaylar arasında üst sıralarda yer aldığı ifade edildi. Teknik heyetin, 26 yaşındaki stoperi yakından takip ettiği aktarıldı.

Antonios PapadopoulosAntonios Papadopoulos

TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN

Daha önce Borussia Dortmund altyapısında da forma giyen Antonios Papadopoulos, Lugano'nun değişmez isimleri arasında gösteriliyor. 26 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak belirtiliyor.

Antonios Papadopoulos (Takvim.com.tr)Antonios Papadopoulos (Takvim.com.tr)

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR

Antonios Papadopoulos'un FC Lugano ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş'ın transfer için nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Beşiktaştan sağ beke beklenmedik isim! Ayrılıklar sonrası imza atabilirBeşiktaştan sağ beke beklenmedik isim! Ayrılıklar sonrası imza atabilir
Beşiktaş'tan sağ beke beklenmedik isim! Ayrılıklar sonrası imza atabilir

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Son dakika: Güllü dosyasında cinayet itirafı geldi! Sultan anlattı: "Kızı Tuğyan itti" | Adliyeye sevk edildiler
Tır taşımacılığı yapan Türk gemisi Odesa'da vuruldu! Dışişleri'nden açıklama: Yaralı vatandaşımız var mı?
D&R
"Eko"sistem için hesap zamanı: Tarih belli oldu!
Başkan Erdoğan Vladimir Putin ile bir araya geldi: Türkiye ev sahipliğine hazır
ABD’de Epstein bombası! 95 bin yeni fotoğraf ortaya çıktı: Donald Trump, Bill Clinton, Bill Gates…
D&R
MHP lideri Devlet Bahçeli DEM Parti İmralı Heyeti'ni kabul etti: Terörsüz Türkiye'de ikinci aşamaya geçildi
Galatasaray'ın orta sahasına general transferi! Dengeler değişebilir
Asgari ücrette ilk komisyon toplantısı sona erdi! İkinci zirvenin tarihi belli oldu
Başkan Erdoğan'dan Türkmenistan çıkarması! Liderlerle bir araya geldi
Takvim aylardır yazıyor: Terörsüz Bölgeye takoz İsrail! Hakan Fidan uyardı: Artık bunu söylemek gerekiyor
İzmir Torbalı'da aile katliamında katil oğul çıktı: Suçu ölen kardeşinin üstüne attı
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a 8 numara çalımı! Anlaşma tamam
Trump konuşurken üzerine kapı çarptılar! Air Force One uçağında şaşkına çeviren anlar
"Mahzen"e girildi! Mehmet Akif Ersoy'un "Gece"cisi de gözaltında | Rezan Epözdemir ile nereden çıktılar?
Dursun Özbek'ten İbrahim Hacıosmanoğlu'na yanıt! "Tarafsızlığını kaybetti"
Emekli zammı için yeni ipucu! Merkez’in anketine göre 2026 Ocak'ta kim, ne kadar alacak?
6.5 milyon memur ve memur emeklisine yeni zam hesabı! Mesleklere göre kim, ne alacak?
Hayat Bilgisi’nin Gamze’si İpek Erdem’in son haline yorum yağdı: Eski güzellik geri gelmiş