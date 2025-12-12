Beşiktaş'tan stoper için sürpriz transfer hamlesi!
Ara transfer döneminde savunma hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş’ta çalışmalar hız kazandı. Siyah-beyazlıların stoper bölgesi için yeni bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü.
Sky DE'nin haberine göre Beşiktaş, İsviçre Süper Ligi ekiplerinden FC Lugano'da forma giyen Antonios Papadopoulos ile yakından ilgileniyor. Siyah-beyazlıların, Yunan asıllı savunmacıyı transfer listesine eklediği belirtildi.
LİSTENİN ÜST SIRALARINDA
Haberde, Beşiktaş'ın kış transfer döneminde savunmaya takviye yapmayı planladığı ve Papadopoulos'un adaylar arasında üst sıralarda yer aldığı ifade edildi. Teknik heyetin, 26 yaşındaki stoperi yakından takip ettiği aktarıldı.
TAKIMIN VAZGEÇİLMEZLERİNDEN
Daha önce Borussia Dortmund altyapısında da forma giyen Antonios Papadopoulos, Lugano'nun değişmez isimleri arasında gösteriliyor. 26 yaşındaki savunmacının güncel piyasa değeri ise 3 milyon euro olarak belirtiliyor.
SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR
Antonios Papadopoulos'un FC Lugano ile olan sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor. Beşiktaş'ın transfer için nasıl bir yol izleyeceği ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.