Arda Güler dev takasla ayrılıyor! Real Madrid'in planı ortaya çıktı

Real Madrid’de son haftalarda performansı tartışma konusu olan Arda Güler hakkında çarpıcı bir transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City’nin genç yıldız için takas teklifi hazırladığını yazdı.

Xabi Alonso yönetiminde bu sezon daha fazla süre bulan milli futbolcunun rolü, Jude Bellingham'ın sakatlıktan dönmesiyle değişti. Arda'nın ofansif orta saha yerine derin oyun kurucu pozisyonuna çekilmesi sonrası performansının düştüğü yorumları yapıldı.

Real Madrid formasıyla bu sezon 20 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

MANCHESTER CİTY TAKAS TEKLİFİ HAZIRLIYOR

Defensa Central'ın haberine göre Manchester City, Arda Güler'e duyduğu ilgiyi resmi bir adımla güçlendirmeye hazırlanıyor. İngiliz devinin, genç futbolcu için Real Madrid'e takas teklifi sunacağı belirtildi.

Haberde, City'nin bu takasta Rodri'yi kullanabileceği ifade edildi. Pep Guardiola'nın Arda Güler'in potansiyelini çok beğendiği, bu nedenle transferi ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.

RODRI DAHA ÖNCE DE REAL MADRID'İN RADARINDAYDI

Real Madrid'in İspanyol yıldız Rodri'yi daha önce de transfer etmek istediği ancak oyuncunun yaşadığı diz sakatlığı nedeniyle girişimlerin rafa kaldırıldığı hatırlatıldı.

Takas iddiası, Rodri'nin Guardiola için ne kadar kritik bir futbolcu olduğu düşünüldüğünde büyük yankı uyandırdı.

ARDA GÜLER'İN DEĞERİ 60 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri 60 milyon euro olarak gösteriliyor. Real Madrid, 2023 yılında milli oyuncuyu Fenerbahçe'den 20+10 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

