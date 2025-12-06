Arda Güler dev takasla ayrılıyor! Real Madrid'in planı ortaya çıktı

Xabi Alonso yönetiminde bu sezon daha fazla süre bulan milli futbolcunun rolü, Jude Bellingham'ın sakatlıktan dönmesiyle değişti. Arda'nın ofansif orta saha yerine derin oyun kurucu pozisyonuna çekilmesi sonrası performansının düştüğü yorumları yapıldı. Real Madrid formasıyla bu sezon 20 maça çıkan 20 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 7 asistlik katkı verdi.

Arda Güler (REUTERS) MANCHESTER CİTY TAKAS TEKLİFİ HAZIRLIYOR Defensa Central'ın haberine göre Manchester City, Arda Güler'e duyduğu ilgiyi resmi bir adımla güçlendirmeye hazırlanıyor. İngiliz devinin, genç futbolcu için Real Madrid'e takas teklifi sunacağı belirtildi. Haberde, City'nin bu takasta Rodri'yi kullanabileceği ifade edildi. Pep Guardiola'nın Arda Güler'in potansiyelini çok beğendiği, bu nedenle transferi ciddi şekilde düşündüğü kaydedildi.