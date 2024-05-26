ŞOK 26-28 Mayıs İNDİRİMİ başladı! Yazlık giyim ürünleri listelendi! 26-28 Mayıs aktüel ürünler kataloğu

Temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 50'ye varan indirimler, aile bütçesine nefes aldırıyor. Un, şeker, yağ ve makarnada büyük indirimler müşterilerin ilgisini çekiyor. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi...
Temel gıda maddelerinde yapılan yüzde 50'ye varan indirimler, aile bütçesine nefes aldırıyor. Un, şeker, yağ ve makarnada büyük indirimler müşterilerin ilgisini çekiyor. İşte ŞOK aktüel ürünler listesi...
26-28 MAYIS ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ
Kadın Ribanalı Atlet 99,95 TL,
Polaris Kadın Ayakkabı 449 TL,
Çocuk Aksesuarlı Terlik 99,95 TL,
Kadın Terlik 89,95 TL
Erkek Çapraz Terlik 89,95 TL
Kadın Pijama Takımı 229 TL,
Kız Çocuk Pijama Takımı 189 TL,
3'lü Erkek / Kadın Sneaker Çorabı 34,95 TL,
Ribanalı Straplez Sütyen 199 TL,
Minimizer Sütyen 159 TL,
2'li Kadın Ribanalı Slip 59,95 TL,
2'li Kadın Ribanalı Bato Slip 69,95 TL,
Gokidy Küçük Uzay Yolu 299 TL,
Top Atar 249 TL,
Robot 249 TL,
Küpstem Eğitici Küpler 249 TL,
Uzay Serisi Gezegen Keşif Serisi 349 TL,
Bebek Manav Seti 249 TL,
Bebek Kasiyer Seti 249 TL,
Metal İş Makineleri 79,95 TL,
Manken Bebek Oyun Seti 149 TL ,
Kidzy Kuaför Seti 59,95 TL,
6'lı Duracell Simply AA Kalem Pil 99,95 TL,
6'lı Duracell Simply AAA İnce Kalem Pil 99,95 TL,
3'lü Duracell Simply 2032 Lityum Düğme Pil 3V 79,95 TL