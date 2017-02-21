Yol Durumu
  1. Çalışmazsam hepimiz açız
Selda Uskan Selda Uskan
  • 21 Şubat 2017, Salı

Kadın okurlarınıza soruyorum...

Selda hanım, çoğu kadın gibi ben de eşim tarafından aldatıldım. Annem ve kız kardeşim, "Hemen boşa" diyor. Babam ve kayınpederim, çocuğumuzu öne sürerek "Sen annesin, kocanın yaptıkları ikinci planda kalır" demeye getiriyor. Yani her kafadan bir ses çıkıyor. Sizin ve kadın okurlarınızın görüşünü merak ediyorum. Boşanırsam bebeğime bakacak maddi gücüm var. Kocamın beni sevdiğini de biliyorum. Ama gözümü ne zaman kapatsam, eşimi o kadınla birlikte görüyorum. Rumuz; Çıkmaz sokak

S.U. CEVAP; Seven için üzücü bir durum. Ve karar vermek gerçekten zor. Kadın okurlarımız ne der bilmem ama çıkış yolumuz yine 'çocuk' olmalı. Onların mutluluğu için şu hayatta nelere katlanmıyoruz ki? Diğer yanda ihanetin de 'çeşitleri' var, her ne kadar 'tuzu kuru' hanımlarımız "İhanet, ihanettir, hiçbir şekli kabul edilmez" deseler de... Eşinin yaşadığı ilişki belli ki tek seferlik bir çılgınlık. Yuvanı yıkman hata olur.

OYNAMALARA DOYAMADIK
Selda hanım bilmem farkında mısınız, televizyonlarımız Roman vatandaşlarımız tarafından istila edildi. Göbek atmak suretiyle neşemize neşe katıyorlar sağ olsunlar ama diğer yanda yine aynı Romanlar bu durumdan rahatsız. Ekranda sergilenen tavırlara bakıp, 'kendilerini yanlış lanse ettiklerini' söylüyorlar. Ben Tekirdağlı bir okurunuzum ve dükkanda Roman elemanlar çalıştırıyorum. İnanın moralleri çok bozuk. Bu maili de onlar istedi diye atıyorum zaten. Rumuz; Gül

S.U. CEVAP; Dostlara söyleyin, evet bazıları abartıyor olabilir ama biz memnunuz şahsen. Ne de olsa dert dolu hayatlarımıza neşe katıyorlar. Ayrıca ekranda oynayan kızları değil, reyting uğruna gözü dönmüş program yapımcılarını uyarmak gerekiyor mu?
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