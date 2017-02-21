Kadın okurlarınıza soruyorum...
S.U. CEVAP; Seven için üzücü bir durum. Ve karar vermek gerçekten zor. Kadın okurlarımız ne der bilmem ama çıkış yolumuz yine 'çocuk' olmalı. Onların mutluluğu için şu hayatta nelere katlanmıyoruz ki? Diğer yanda ihanetin de 'çeşitleri' var, her ne kadar 'tuzu kuru' hanımlarımız "İhanet, ihanettir, hiçbir şekli kabul edilmez" deseler de... Eşinin yaşadığı ilişki belli ki tek seferlik bir çılgınlık. Yuvanı yıkman hata olur.
OYNAMALARA DOYAMADIK
Selda hanım bilmem farkında mısınız, televizyonlarımız Roman vatandaşlarımız tarafından istila edildi. Göbek atmak suretiyle neşemize neşe katıyorlar sağ olsunlar ama diğer yanda yine aynı Romanlar bu durumdan rahatsız. Ekranda sergilenen tavırlara bakıp, 'kendilerini yanlış lanse ettiklerini' söylüyorlar. Ben Tekirdağlı bir okurunuzum ve dükkanda Roman elemanlar çalıştırıyorum. İnanın moralleri çok bozuk. Bu maili de onlar istedi diye atıyorum zaten. Rumuz; Gül
S.U. CEVAP; Dostlara söyleyin, evet bazıları abartıyor olabilir ama biz memnunuz şahsen. Ne de olsa dert dolu hayatlarımıza neşe katıyorlar. Ayrıca ekranda oynayan kızları değil, reyting uğruna gözü dönmüş program yapımcılarını uyarmak gerekiyor mu?
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- Selda Uskan
- Kadın okurlarınıza soruyorum...
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