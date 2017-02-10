Sosyetik skandal
BİR AŞK HİKAYESİ
Gelelim merhum sanatçımız Kayahan'ın 'Siyah-beyaz film gibi biraz' şarkısını anımsatan ikinci dedikoduya… Buradaki erkek kahramanımız da çapkınlık konusunda mimli… Yıllar önce genç bir güzelle 'teknede çekilen kucak kucağa' görüntüleriyle gündem olan çapkın iş adamımız, şimdilerde gönlünü sürpriz bir isme kaptırmış… Geçtiğimiz yaz ortak bir arkadaşı aracılığıyla bu boşanmış güzelimizle tanışan iş adamımız, onun güzelliğinin yanı sıra hayattaki güçlü duruşuna hayran kalmış… Milyonların yakından bildiği evliliğini 'genç ve güzel ikinci kadına' rağmen yıllarca sürdüren bu sosyetik güzelimiz, geçen sene boşandı. Aldığı tazminatla da olay olan bu isim, dik ve kaliteli duruşuyla hemcinslerinin de büyük takdirini topladı. Geçtiğimiz yazdan beri de spor dünyasında da çok gözde olan işadamımızla aşk yaşadığı konuşulan bu 40'lı yaşlarındaki güzelimiz, geçtiğimiz haftalarda da sevgilisiyle ortak bir işe imza attı… Bu dedikodu doğru mu yanlış mı gözümle görmeden inanmam ama kariyerinde de başarılı olan sosyetiğimiz, umarım evlilik hayatında uğradığı ihaneti bu ilişkisinde de yaşamaz…
500 BİN DOLARLIK ŞOV
Son dönemin en popüler modacılarından Hakan Akkaya, sadece balon bir şöhrete sahip olmadığını herkese gösterdi… Türkiye'deki birçok kadının stilinde parmağı olan Akkaya'nın New York Moda Haftası'ndaki defile günü ve saati belli oldu.
Türkiye saatiyle 10 Şubat saat 20.00'de yeni koleksiyonunu dünyaca ünlü modacıların da katıldığı şovda sergileyecek olan Hakan Akkaya, 400 bin dolar maliyetle başladığı yolculuğunda 500 bin dolara çıkmış. Neredeyse yıllardır kazandığı tüm birikimini New York'u etkisine almak için harcayan Akkaya, eminim Türk modasının gurur tablolarından birine daha imza atacak…
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- ÖZGE GÜRCAN
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