Yol Durumu
Özge Gürcan ÖZGE GÜRCAN
  • 10 Şubat 2017, Cuma

Sosyetik skandal

Şu sıralar sosyete dünyası iki ayrı bomba dedikoduyla çalkalanıp duruyor… Papermoon'dan Lucca'ya Morini'den Serafina'ya kadar tüm sosyetik mekanlarda, herkesin dilinde bu dedikodular… Eğer dedikodular doğruysa anlaşılan biz magazinciler; sürekli oyuncu, şarkıcı ve mankenlerin peşindeyken bazı sosyetikler kırılmadık ceviz bırakmamış… İlk dedikodumuzun kahramanlarından biri, çapkınlık konusunda son derece bilgili bir isim… Yaptığı sürpriz evliliği 6 ayda noktalayan işadamımız, kısa bir süre sonra eski eşine geri döndü… Ancak anlaşılan o ki; aşkın ikinci perdesinde de sorunlar aşılamadı… Çapkın işadamımızın adı, önce çok ünlü ve esmer güzeli bir oyuncuyla aşk haberlerine karıştı. İddialar karşısında iki taraf da sessiz kalınca herkes bu sürpriz aşkın doğru olduğunu düşünürken işadamının adı bu kez evli bir sosyetiğimizle anılır oldu… Geçtiğimiz günlerde yanlışlıkla yaptığı instagram paylaşımıyla şok etkisi yaratan evli ve çocuklu sosyetiğimizle çapkın işadamının gizli gizli görüştüğü dedikodusu aldı başını gitti… Özellikle Bebek ve Nişantaşı müdavimlerinin dilindeki bu dedikodu, gerçek mi yoksa şehir efsanesi mi bilinmez… Ama konuşulanlara göre; evli ve çocuklu sosyetiğimize yakında eşinden bir boşanma davası gelirse de kimse şaşırmaz… Zaten davetten davete koşmayı adeta kendisine bir yaşam biçimi edinen sosyetiğimizin yanında son aylarda eşini gören de pek yok… Bu arada çapkın işadamının yıllar önce aşk yaşadığı modacı sevgilisi ile evli sosyetiğimizin birbirine benzerliğinin de son derece şaşırtıcı olduğunu söylemeden geçmeyeyim…

BİR AŞK HİKAYESİ
Gelelim merhum sanatçımız Kayahan'ın 'Siyah-beyaz film gibi biraz' şarkısını anımsatan ikinci dedikoduya… Buradaki erkek kahramanımız da çapkınlık konusunda mimli… Yıllar önce genç bir güzelle 'teknede çekilen kucak kucağa' görüntüleriyle gündem olan çapkın iş adamımız, şimdilerde gönlünü sürpriz bir isme kaptırmış… Geçtiğimiz yaz ortak bir arkadaşı aracılığıyla bu boşanmış güzelimizle tanışan iş adamımız, onun güzelliğinin yanı sıra hayattaki güçlü duruşuna hayran kalmış… Milyonların yakından bildiği evliliğini 'genç ve güzel ikinci kadına' rağmen yıllarca sürdüren bu sosyetik güzelimiz, geçen sene boşandı. Aldığı tazminatla da olay olan bu isim, dik ve kaliteli duruşuyla hemcinslerinin de büyük takdirini topladı. Geçtiğimiz yazdan beri de spor dünyasında da çok gözde olan işadamımızla aşk yaşadığı konuşulan bu 40'lı yaşlarındaki güzelimiz, geçtiğimiz haftalarda da sevgilisiyle ortak bir işe imza attı… Bu dedikodu doğru mu yanlış mı gözümle görmeden inanmam ama kariyerinde de başarılı olan sosyetiğimiz, umarım evlilik hayatında uğradığı ihaneti bu ilişkisinde de yaşamaz…

500 BİN DOLARLIK ŞOV
Son dönemin en popüler modacılarından Hakan Akkaya, sadece balon bir şöhrete sahip olmadığını herkese gösterdi… Türkiye'deki birçok kadının stilinde parmağı olan Akkaya'nın New York Moda Haftası'ndaki defile günü ve saati belli oldu.
Türkiye saatiyle 10 Şubat saat 20.00'de yeni koleksiyonunu dünyaca ünlü modacıların da katıldığı şovda sergileyecek olan Hakan Akkaya, 400 bin dolar maliyetle başladığı yolculuğunda 500 bin dolara çıkmış. Neredeyse yıllardır kazandığı tüm birikimini New York'u etkisine almak için harcayan Akkaya, eminim Türk modasının gurur tablolarından birine daha imza atacak…

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