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‘Uyuşturucu paraları himmet oldu’

22 Kasım 2016, Salı
A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programına konuşan eski Narkotik Amiri Fatih Mehmet Çolak FETÖ'nün uyuşturucu trafiği ile ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çolak, 17-25 Aralık'tan sonra darbe yiyen FETÖ'nün maddi gücünü arttırmak için PKK ile uyuşturucu ticaretine girdiğini belirtirken uyuşturucu baronlarından da haraç aldığını söyledi. İşte narkotik amirinin o çok çarpıcı açıklamaları...
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