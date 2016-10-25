CHP'li Başkan'dan polislere tehdit!

25 Ekim 2016, Salı
Kırklareli'ye bağlı İğneada'nın eski belediye Başkanı Tahir Işık bir trafik kazasına karıştı. Görgü tanıklarının iddialarına göre Işık alkollüydü. Polis tarafından durdurulan Işık hemen telefona sarıldı ve Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nu aradı. Olay yerine intikal eden CHP'li Kesimoğlu, polislere hakaret ve tehditler yağdırarak görevlerini yapmalarını engelledi.
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