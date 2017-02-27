Eğer bir oyuncum istiyorsa bırakır giderim

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, görevi bırakıp bırakmayacağı ile ilgili sorulara ilginç bir cevap verdi... Hollandalı çalıştırıcı, 'İstifa etmeniz gerektiği söyleniyor, ne diyorsunuz?' sorusuna "Bu tarz soruları yönetime sormanız gerekiyor, bana sormayın" diye yanıt verdi. Advocaat, 'Oyuncuların Aykut Kocaman'ı istediği söyleniyor, ne diyorsunuz?' sorusuna ise, "Eğer büyük adamsan gel otobüse gidelim, bunu oyunculara sor. Eğer bir oyuncu bile istediğini söylerse, yarın ayrılacağım. Eğer olmazsa, maaşımı sen ödersin" dedi. Gazetecinin 'O kadar maaşı ödeyemem' sözleri üzerine Advocaat, "Çok değil. Sen ödeyemezsen, kanalın ödesin, gazeteniz ödesin" ifadelerini kullandı.



DEĞİŞİKLİĞİ ELEŞTİRİLDİ. ADETA ÇILDIRDI

Gaziantep maçından sonra yorumcular, Josef de Souza-Alper değişikliğini eleştirdi. Bir gazeteci de Hollandalı çalıştırıcıya, Josef de Souza-Alper değişikliğinden dolayı yorumcuların kendisini eleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Advocaat, "Kanat oyuncusunu, forveti çıkarıp Josef'i aldık. Alper'i yorgun olduğu için çıkardım. Josef'i kafa toplarında iyi olduğu için oyuna aldım. Bunları göremiyorlarsa, anlamıyorlarsa futbol izlemeyi bıraksınlar" ifadelerini kullandı.



ANLAMIYORLARSA İZLEMESİNLER

F.Bahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Gaziantepspor maçından sonra çarpıcı açıklamalar yaptı. Maçtan sonra yorumcular, Josef de Souza-Alper değişikliğini eleştirdi. Bir gazeteci de Hollandalı çalıştırıcıya, Josef de Souza-Alper değişikliğinden dolayı yorumcuların kendisini eleştirdiğini söyledi. Bunun üzerine Advocaat, "Kanat oyuncusunu, forveti çıkarıp Josef'i aldık. Alper'i yorgun olduğu için çıkardım. Josef'i kafa toplarında iyi olduğu için oyuna aldım. Bunları göremiyorlarsa, anlamıyorlarsa futbol izlemeyi bıraksınlar"



FENER'E BÜYÜK PROTESTO

Fenerbahçe, Gaziantepspor deplasmanından 1 puanla dönünce sarı- lacivertli taraftarlar çılgına döndü. Sarı-lacivertli renklere gönül veren taraftarlar, Fenerbahçe'yi gecenin geç saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı'nda karşıladı! Fenerbahçe kafilesi geniş güvenlik önlemleri altında havalimanından çıkabildi. Dışarda bekleyen taraftarlar, futbolcuları görür görmez hep bir ağızdan, "Yönetim istifa" şeklinde tempo tuttu. Öfkeli Fenerbahçe taraftarları futbolcuları yuhalarken, "Ali Koç başkan Fenerbahçe şampiyon" şeklinde bağırmaya başladı. Özellikle Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın olaylardan çok fazla etkilendiği bildirildi.



7 SEZONUN ARDINDAN 3 PUANSIZ 4 HAFTA

Süper Lig'in ikinci devresinde beklentilerin bir hayli uzağında kalan Dick Advocaat'ın öğrencileri üst üste 4 maç kazanamayarak 2009-2010 sezonundan bu yana galibiyete en uzun süre hasret kaldığı dönemi tekrarladı. Geçtiğimiz sezonun 22. haftasını 50 puanla tamamlayan F.Bahçe, 2012-13 sezonundan beri en kötü 22 haftayı geride bıraktı. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi'nden elendi. Şampiyonluk yarışında ise bir hayli gerilerde kaldı.



JEREMAİN LENS: ÖZGÜVEN EKSİKLİĞİMİZ VAR

F.Bahçe'nin yıldızı Lens, Gaziantep beraberliğinden sonra, "En büyük oyuncular olarak adlandırdığımız oyuncularda bile dönem dönem özgüven eksikliği olabilir. Bunu düzeltmenin tek yolu galibiyet sayısını artırmak" açıklamasını yaptı.



ASİSTİNİ YAPTI SONRASINDA ORTADA YOKTU!

Fenerbahçe'nin orta sahasındaki tecrübeli isimlerden Alper Potuk, Hollandalı yıldız Lens'in attığı golde asisti yapan isimdi. Alper, 76. dakikada yerini Brezilyalı Josef de Souza'ya bıraktı.



U21'LER BERABERE

Alper Potuk, "Kritik bir maçta puan kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Hücumda istediklerimizi yapamadık. Taraftarlarımızdan özür diliyoruz" diye konuştu. Bu arada G.Antep ve F.Bahçe U21 takımları dün golsüz berabere kaldı.