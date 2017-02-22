N’Doye için sürpriz parti!

Trabzon'da Senegalli futbolcu Dame N'Doye'un doğum günü kutlandı. Konyaspor maçının hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla dün başlayan bordo-mavili takımın, idmanın ardından N'Doye'un doğum günü için düzenlenen kutlamada bir araya geldiği belirtildi. Senegalli futbolcunun, 32. yaş günü kutlandı.



RODALLEGA'YA DESTEK

Alanyaspor maçında kaçırdığı goller nedeniyle üzüntü yaşayan Rodallega'ya maç sonunda en büyük destek, forma savaşına girdiği Dame N'Doye'den geldi. Tecrübeli oyuncu, "Daha ilk maçın, devamında birçok gol atabilirsin" diyerek moral verdi.