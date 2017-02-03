Önce indirim geldi sonra yeni ceza!

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Tahkim, PFDK'nın Aziz Yıldırım'a verdiği 4 ay 15 gün ve 150 bin TL'lik para cezasını 2 ay 15 gün ve 110 bin TL'ye indirdi. Fakat PFDK ardından Yıldırım'a 90 günlük yeni bir ceza kesti.
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