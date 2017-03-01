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Dava var yorum yok

Dava var yorum yok
Oğulları Eymen'in nafakasını ödemeyen eski eşi Serkan Uçar'la mahkemelik olan Ece Erken, önceki gün Akmerkez'deydi. Oğluyla alışverişe çıkan sunucu, sorular karşısında sessiz kaldı. Erken, Uçar'ın soyadını oğlu Eymen'den almak istemesi yönündeki haberler hatırlatılınca ise "Dava devam ediyor" diyerek gazetecilerin yanından uzaklaştı.

Aydın HAMZA
Etiketler:
  • 01 Mart 2017, Çarşamba
  • Gazete
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