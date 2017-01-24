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Bedava klip çekti

Bedava klip çekti
Bugüne kadar imza attığı tüm klipleri için küçük bir serveti gözden çıkaran Murat Dalkılıç, bu kez kural bozdu. Ünlü popçu, sözü ve müziği kendisine ait 'Daha İyisi Gelene Kadar' şarkısına kendi cep telefonuyla Avustralya'da klip çekti.

Klibin yönetmenliğini de kendisi yapan Murat Dalkılıç, kurgu ve montajı da kimseye bırakmadı. 'Epik' isimli albümünün 3. klibini sıfır maliyetle çeken ünlü popçu, aldığı olumlu eleştirilerden de çok mutlu.
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