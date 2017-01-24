Bedava klip çekti

Bugünekadar imza attığıtüm klipleri içinküçük bir serveti gözdençıkaran Murat Dalkılıç, bukez kural bozdu. Ünlü popçu,sözü ve müziği kendisineait 'Daha İyisi GeleneKadar' şarkısına kendi ceptelefonuyla Avustralya'daklip çekti.
Klibin yönetmenliğinide kendisi yapan MuratDalkılıç, kurgu ve montajıda kimseye bırakmadı. 'Epik'isimli albümünün 3. klibinisıfır maliyetle çekenünlü popçu, aldığı olumlueleştirilerden de çok mutlu.
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