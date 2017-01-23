Emre Altuğ, önceki akşam oğulları Kuzey ve Uzay'la Akmerkez'deydi. Yarıyıl tatiline giren çocukları için karne hediyesi alacağını söyleyen popçu, kendisi için de bir mağazadan tespih baktı. Oğullarına hediyelerini alan Altuğ, tespih koleksiyonuna da bir yenisini ekledi.