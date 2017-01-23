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Karne hediyesi

Karne hediyesi
Emre Altuğ, önceki akşam oğulları Kuzey ve Uzay'la Akmerkez'deydi. Yarıyıl tatiline giren çocukları için karne hediyesi alacağını söyleyen popçu, kendisi için de bir mağazadan tespih baktı. Oğullarına hediyelerini alan Altuğ, tespih koleksiyonuna da bir yenisini ekledi.
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  • 23 Ocak 2017, Pazartesi
  • Gazete
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