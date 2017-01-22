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Aile kararı

’la Yağmur Atacan, 8 yaşına giren kızlarının doğum gününe özel parti yaptı. Çekirdek aile, ‘Üçümüz de ikinci çocuğu istemiyoruz’ dedi

Aile kararı
Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, önceki gün 8 yaşına bastı. İkili, kızlarının doğum gününü Trump AVM içerisindeki Kidz Mondo'da düzenledikleri partiyle kutladı.

Çiftin dostlarının da katıldığı partide Altuğ'un sözleri öne çıktı. Yağmur Atacan'la 9 yıldır evli olan 42 yaşındaki oyuncu, "Ne ben ne eşim ne de Su ikinci çocuğu istiyor" dedi. , sömestr tatilinde de ailece Uzakdoğu'ya gideceklerini söyledi.
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