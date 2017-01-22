Aile kararı

Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, önceki gün 8 yaşına bastı. İkili, kızlarının doğum gününü Trump AVM içerisindeki Kidz Mondo'da düzenledikleri partiyle kutladı.
Çiftin dostlarının da katıldığı partide Altuğ'un sözleri öne çıktı. Yağmur Atacan'la 9 yıldır evli olan 42 yaşındaki oyuncu, "Ne ben ne eşim nede Su ikinci çocuğuistiyor" dedi. Pınar Altuğ, sömestr tatilinde de ailece Uzakdoğu'ya gideceklerini söyledi.
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