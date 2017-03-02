Bozdağ'ın Almanya'daki toplantısı iptal edildi!

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinin Gaggenau kentinde bu akşam yapılması öngörülen ve konuşmacı olarak Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katılacağı duyurulan toplantı için verilen izin geri çekildi.
GEREKÇE PARK YERİ YETERSİZLİĞİ
Alman basınına yansıyan haberlere göre, iptale gerekçe olarak yoğun talep ihtimali üzerine salonun ve park yerlerinin yetersizliği gösterildi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Karlsruhe yakınlarındaki 40 bin nüfüslu Gaggenau kasabasında, AK Parti Yurtdışı seçim koordine merkezinin organize ettiği başkanlık sistemi üzerine yapacağı etkinlik iptal edildi.
BELEDİYE BAŞKANI İPTAL ETTİ
UETD Karlsruhe Başkanlarından Erdem Arın verdiği bilgiye göre bugün Gaggenau'da yapılacak toplantı salonunu kiraya veren Belediye Başkanı Christof Florus tarafından iptal edildiği duyuruldu. Başkan Florus'un konuyla ilgili açıklama yapmadığı, görüşme taleplerine karşılık vermediği belirtildi.
16 Nisan'da yapılacak anayasa referandumu öncesinde Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Gaggenau kasabasında Festhalle Bad Rotenfels salonunu yapılacak olan toplantısı, belediye tarafından makul bir gerekçe gösterilmeden iptal edilmesi, etkinliğe katılacak olan Türkler arasında tepkiyle karşılandı.
UETD yetkililerinin etkinlik için başka bir salon arama çalışmalarına başladığı kaydedildi.
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almanları...adana...dan....kovun...!!!
ALMANLARA YAKIŞANI YAPTILAR AYNISINI BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞINDA YATILAR ONLARDAN HER ŞEY BEKLENİR KUTUSÜN KAYPETİLMESİNİ CAN CALARAK KUTLADILAR HA ALMANLAR BİZİİİİİM DÜŞMANA GEREK OLMAYAN DÜŞMANIMIZDIR
hala Almanya'ya ciddi bir rest çekemiyorsunuz. bunu da sineye çekmek istemiyoruz. size bunun için oy vermedik Bekir Bey. ne yaparsan yap, bunu çözmeden memlekete dönme. hemen telafi edilsin.
basaramayacaklar. gönülden bagliyiz biz vatana 1000 sefer evet
TC de almanya ile ilgili hangi kurum,vakıf,kuruluş varsa kontrol altına alınmalı.
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