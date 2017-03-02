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Almanlardan çirkin kampanya

FETÖ ve PKK terör örgütlerinin ana vatanı haline gelen 'nın Türkiye hazımsızlığı devam ediyor. Adalet Bakanı 'ın Almanya ziyareti öncesi Alman gazeteleri, FETÖ'cü ve PKK'lıların da dahil olduğu bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çirkin bir kampanya başlatıldı.

Almanlardan çirkin kampanya

Her fırsatta özgürlüklerden bahsederken terör örgütlerine kucak açan,PKK'nın mitinglerine izin veren 'da Adalet Bakanı 'ın ziyareti öncesinde Alman gazeteleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından çirkin bir kampanya başlatılarak Bozdağ'ın Almanya'ya girişine engel olunması çağrıları yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ANLATACAK
Bakan Bozdağ, Strazburg temaslarının ardından Almanya'ya geçerek Baden- Baden Eyaletindeki Türk vatandaşları ile buluşacak. Bozdağ, Ak Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacak.

ALMANLARDAN ÇİRKİN KAMPANYA
Almanya'nın ünlü yayın organları Der Spigel ve Focus başta olmak üzere Alman medyası Bozdağ'ın bugün Almanya ziyaretine geniş yer ayırdı.Sosyal medyadan yapılan çağrılarda ise Bozdağ'ın Almanya'ya girişine izin verilmemesi yönünde de çağrılar yapılıyor.

BU İLK DEĞİL
Almanya daha önce de 31 Temmuz'da terörist darbecilere karşı yine aynı kentte düzenlenen "Demokrasi Mitingine" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlanıp hitap etmesini mahkeme kararıyla yasaklamıştı.

Ülkede geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum mitingi düzenlememesi için kampanya başlatılmıştı.
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  • 02 Mart 2017, Perşembe 11:42
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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TEVFİK TEVFİK

ASLINDA ALMAN ,BAKAN ,BAŞBAKAN ,VS, ÜLKEMİZE SOKMAYALIM ,VATANDAŞLARI TATİLE GELEBİLİR, İYİCE AZITTILAR ,

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 11:54
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