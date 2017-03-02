Almanlardan çirkin kampanya

Her fırsatta özgürlüklerden bahsederken terör örgütlerine kucak açan,PKK'nın mitinglerine izin veren Almanya'da Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın ziyareti öncesinde Alman gazeteleri ve sosyal medya kullanıcıları tarafından çirkin bir kampanya başlatılarak Bozdağ'ın Almanya'ya girişine engel olunması çağrıları yapıldı.

CUMHURBAŞKANLIĞI SİSTEMİNİ ANLATACAK

Bakan Bozdağ, Strazburg temaslarının ardından Almanya'ya geçerek Baden- Baden Eyaletindeki Türk vatandaşları ile buluşacak. Bozdağ, Ak Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi tarafından düzenlenen toplantıda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini anlatacak.

ALMANLARDAN ÇİRKİN KAMPANYA

Almanya'nın ünlü yayın organları Der Spigel ve Focus başta olmak üzere Alman medyası Bozdağ'ın bugün Almanya ziyaretine geniş yer ayırdı.Sosyal medyadan yapılan çağrılarda ise Bozdağ'ın Almanya'ya girişine izin verilmemesi yönünde de çağrılar yapılıyor.

BU İLK DEĞİL

Almanya daha önce de 31 Temmuz'da terörist darbecilere karşı yine aynı kentte düzenlenen "Demokrasi Mitingine" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans sistemiyle bağlanıp hitap etmesini mahkeme kararıyla yasaklamıştı.



Ülkede geçtiğimiz hafta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın referandum mitingi düzenlememesi için kampanya başlatılmıştı.