Menbiç'in batısı ve güneybatısındaki köylerde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ABD'nin destek verdiği ve omurgasını YPG teröristlerinin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında çatışma çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Menbiç'in batısında yer alan bölgelere doğru ilerlediği öne sürüldü.



