Menbiç'in batısı ve güneybatısındaki köylerde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile ABD'nin destek verdiği ve omurgasını YPG teröristlerinin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında çatışma çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Menbiç'in batısında yer alan bölgelere doğru ilerlediği öne sürüldü.
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atlantigin otesinden gelmis, devlet tarihi ulkemizdeki sekerleme imalatcisindan eski olmayanlara ders verin, orda olursaniz kaybedersiniz dercesine ilerleyin hazirliklarini tamamlamalarina izin vermeden hemen
Millet olarak aslanlarımızı tebrik ediyoruz Allah sizleri daima zaferlerle donatsın dualarımız ve desteklerimiz her zaman sizlerledir İnşallah.
firatin suyunu tamamen kesin gebersinler irakta suriyede bize petrolmu veriyorlar bizden dogan bizde kalir kimse karisamaz acimayin
Terörist ABDingiltereye atilmiş OKKALI OSMANLI tokatdir. Bozgunculuk cikarip KANLAR döken terörist ABDingiltere ve anarsist AB Ortadogudan picleri HDPKK YPG PYD Deaş beraber tümüyle atilmalidir.
vurun allah yardimciniz olsun özellikle sdg yi vurun sakin beklemeyin zaten abd nin emeklileri guantanamo dan sartli gelenler ab nin is bulma kurumundan yürüttügü paralarla beslenen icici zaten kaybedecek biseyi olmayan avrupali cahil gencler ve suriyenin kirolari acimayin ne isleri var burda bilgisayar oyunu saniyorlar gösterin oyun olmadigini
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