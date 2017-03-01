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Menbiç'e ilerliyor

güçleri, Menbiç'e doğru harekete geçti. Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan 'nin elindeki bazı köyler ele geçirildi.

ÖSO Menbiçe ilerliyor

Menbiç'in batısı ve güneybatısındaki köylerde Türkiye'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu () ile ABD'nin destek verdiği ve omurgasını teröristlerinin oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG) arasında çatışma çıktı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun Menbiç'in batısında yer alan bölgelere doğru ilerlediği öne sürüldü.
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  • 01 Mart 2017, Çarşamba 18:57
YORUMLAR 5 yorum yapıldı

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kaan kaan

atlantigin otesinden gelmis, devlet tarihi ulkemizdeki sekerleme imalatcisindan eski olmayanlara ders verin, orda olursaniz kaybedersiniz dercesine ilerleyin hazirliklarini tamamlamalarina izin vermeden hemen

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evet0
hayır0
cevapla 02.03.2017 01:33
Ahmet Ahmet

Millet olarak aslanlarımızı tebrik ediyoruz Allah sizleri daima zaferlerle donatsın dualarımız ve desteklerimiz her zaman sizlerledir İnşallah.

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evet5
hayır0
cevapla 01.03.2017 20:23
dindar kaya dindar kaya

firatin suyunu tamamen kesin gebersinler irakta suriyede bize petrolmu veriyorlar bizden dogan bizde kalir kimse karisamaz acimayin

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evet4
hayır0
cevapla 01.03.2017 19:21
izlenimler izlenimler

Terörist ABDingiltereye atilmiş OKKALI OSMANLI tokatdir. Bozgunculuk cikarip KANLAR döken terörist ABDingiltere ve anarsist AB Ortadogudan picleri HDPKK YPG PYD Deaş beraber tümüyle atilmalidir.

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evet4
hayır0
cevapla 01.03.2017 19:14
a babaniz kim a babaniz kim

vurun allah yardimciniz olsun özellikle sdg yi vurun sakin beklemeyin zaten abd nin emeklileri guantanamo dan sartli gelenler ab nin is bulma kurumundan yürüttügü paralarla beslenen icici zaten kaybedecek biseyi olmayan avrupali cahil gencler ve suriyenin kirolari acimayin ne isleri var burda bilgisayar oyunu saniyorlar gösterin oyun olmadigini

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evet3
hayır0
cevapla 01.03.2017 19:06
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