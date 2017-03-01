Hedef Menbiç

El Bab'ı DEAŞ'lı teröristlerden temizleyen TSK ve ÖSO ilerleyişine devam ediyor. El Bab'ın doğusunda ve güneyinde DEAŞ militanları ile çatışmalar sürerken, Menbiç yolu temizleniyor. Adım adım Menbiç'e yaklaşan ÖSO kuvvetleri El Bab'ın doğusu ve güneydoğusunda bulunan Sekeriye, Küçük Sekeriye, Zammar ve Umşikef, Cub Nasan, Küçük Fikha ve Büyük Fikha köylerini DEAŞ'tan temizledi. ÖSO birlikleri Menbiç operasyonu için hazırlıklarına devam ederken Suriye'nin kuzeyine de askeri sevkıyat devam ediyor. Çeşitli illerden trenle Gaziantep'e gönderilen zırhlı personel taşıyıcı araç ve personeller Suriye'ye gönderilmeye başlandı. Suriye'nin kuzeyine askeri sevkıyatın dışında iş makineleri de gönderiliyor. Öte yandan Menbiç bölgesine ilerleyen Esad rejimi, ÖSO kontrolündeki Bab'ı güneyden kuşattı. Rejim birlikleri ve beraberindeki gruplar, DEAŞ kontrolündeki 22 yerleşim yerini terör örgütünden tek kurşun sıkmadan aldı.
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