Darbe girişiminden önce Türkiye'ye gelmiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya adliyeye getirildi.

''Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptıklarına ilişkin, haklarında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Kayaşehir'de gözaltına alınan eski hakim Dursun Ali Gündoğdu ile eski savcılar Adnan Çimen ve Sadrettin Sarıkaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen 3 kişi, Çevik Kuvvet'e bağlı araçla Bakırköy Adalet Sarayı'na getirildi.

"Selam Tevhid" soruşturmasında binlerce kişi hakkında usulsüz dinleme kararı vermekle suçlanan 54 hakim ve savcının yargılandığı Yargıtay 16. Ceza Dairesindeki davada sanık olarak yer alan 3 kişi SEGBİS sistemiyle ifade verecek.

MÜEBBET HAPİS İSTEMİYLE YARGILANACAKLAR

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Ömer Faruk Aydıner tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin "Selam Tevhid" soruşturmasında kumpas yaptığına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, o dönemde görev yapan 54 hakim ve savcı, "siyasal ve askeri casusluk", "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek, kurulan örgüte üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs", ''gizli kalması gereken bilgileri açıklama'', ''suç uydurma'', ''özel hayatın gizliliğini ihlal etme'', ''hukuka aykırı olarak elde edilen verileri kaydetme'', ''suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme'', ''resmi belgede sahtecilik'' ve ''görevi kötüye kullanma'' suçlarından, ayrı ayrı birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet hapisle 31 yıl 2 aydan, 67 yıl 3 aya kadar hapis cezalarına çarptırılmaları istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi, şüpheli 49 hakim ve savcı hakkında tutuklama amaçlı yakalama kararı çıkartmıştı. Mahkeme, son soruşturmanın açılmasına karar vererek dosyayı, 54 şüpheli 1. sınıf savcı ve hakim oldukları için Yargıtaya göndermişti.

Bu hakim ve savcıların yargılaması da Yargıtay 16. Ceza Dairesince, Sincan Cezaevi yerleşkesindeki duruşma salonunda yapılıyor.





DARBE GİRİŞİMİNDEN ÖNCE TÜRKİYE'YE GELDİ

Öte yandan eski savcı Sarıkaya ile ilgili ise ilginç bir bilgi ortaya çıktı. Sadrettin Sarıkaya'nın 27 Ekim 2015 tarihinde Atatürk Havalimanı'ndan Almanya'ya gittiği, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminden kısa bir süre öncede yurda döndüğü belirlendi. Darbe teşebbüsü başarısızlıkla sonuçlanınca da Sarıkaya'nın yurt dışına kaçamayarak uzun süre yakalanmamak için saklandığı tespit edildi.

YARGI MENSUPLARININ KALDIĞI SİTEDE YAKALANDILAR

Meslekten ihraç edilen hakim Dursun Ali Gündoğdu ile yine ihraç edilen savcılar Sadrettin Sarıkaya ve Adnan Çimen'in Başakşehir ve Kayaşehir bölgesinde yargı mensuplarının da kaldığı bir sitede olduğu bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, Çimen'i sokakta, Gündoğdu ve Sarıkaya'yı ise bu apartmanda yakalamıştı.







HAKAN FİDAN'I İFADEYE ÇAĞIRMIŞTI

Sadrettin Sarıkaya, HSYK'nın 6 Ocak 2011 tarihli kararnamesiyle önce İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na atandı. Sarıkaya, FETÖ/Paralel Yapı'nın HSYK'da etkili olduğu dönemde Beşiktaş'taki Özel Yetkili Savcılık'ta görevlendirildi. Bu göreve geldikten kısa bir süre sonra 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın da aralarında bulunduğu 5 MİT görevlisini ifadeye çağıran Sarıkaya, dönemin Başbakan'ı Erdoğan'ın talimatıyla ifadeye vermeye gitmeyen Fidan dışındaki görevliler hakkında yakalama kararı çıkarmıştı. Ardından Fidan'ın ifadesinin alınması için ise Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazılmıştı.

