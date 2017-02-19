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Kaçan daire

Savcı , Gündoğdu ve Adnan Çimen kıskıvrak yakalandı. İstanbul Kayaşehir’de bir dairede baskına uğrayınca yatağın altına girerek kaçmaya çalışan kalleşlerin Yunanistan’a gitmeye çalıştığı ortaya çıktı.

Kaçan daire
Fetullahçı Terör Örgütü'nün () kumpasçı savcılarından ve Adnan Çimen ile hakim Dursun Ali Gündoğdu, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandı. FETÖ'nün düzmece davalarının ünlü isimleri için yapılan operasyonlar, İstanbul Bakırköy ve Başakşehir'de önceki gün gerçekleşti. İstihbarat ve Organize Şube polisi, akrabalarını mercek altına alarak Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu'nun 2 aydır aynı adreste saklandığını belirledi. Çimen, Kayabaşı'ndaki Evliya Çelebi Caddesi'nde görüldü. Takibe alınan Çimen'in girdiği ev yakın takibe alındı. Üç gün boyunca adrese girip çıkan kişiler tespit edildi ve operasyonun düğmesine basıldı. Polis, Çimen'i Bakırköy'de sokakta yakaladı. Gündoğdu ve Sarıkaya'yı ise Kayaşehir'deki adreste gözaltına aldı. İddiaya göre; gözaltı işlemi sırasında Sarıkaya, polise "Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye sordu. Polis de "Bildiğim için gözaltına alıyorum" cevabı verdi. Polis, daireyi Gündoğdu'nun teyzesinin oğlu İrfanoğlu'nun kiraladığını tespit etti. FETÖ'cüler için erzak ve evrak temin eden İrfanoğlu da başka bir adreste yakalandı.


Üç FETÖ'cü hainin saklandıkları adreste, çoğunlukla hakim ve savcılar oturuyordu. Site görevlileri, "Zaman zaman site ile ilgili bazı konulardan dolayı eve gidiyorduk. Hiç şüphelenmedim. Evden çıktıklarını görmedim" diye konuştu.

ÜÇ BOŞ PASAPORT BULUNDU
Haklarında siyasal ve askeri casusluk, terör örgütü üyeliği ve hükümeti devirmeye teşebbüs gibi birçok suçlama olan Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu'ya birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve 31 yıldan 67 yıla kadar hapis isteniyor. Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu'nun saklandığı adreste iki adet boş pasaport, farklı kişilere ait kimlikler, terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve örgütsel doküman bulundu. Kimliklerden biri Ramazan Karahan adına düzenlenmişti. Ele geçirilen boş pasaportlar, kimlikler, cep telefonları ve bilgisayar incelemeye alındı. İddiaya göre; üzerlerinden cep telefonları çıkan Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu.

İLK DARBE GİRİŞİMİ ONDAN GELMİŞTİ
Sadrettin Sarıkaya FETÖ'nün karargahı haline gelen özel yetkili savcılığa atandığı gibi 2012'de savcı Bilal Bayraktar ile birlikte KCK soruşturması için görevlendirildi. Bu soruşturma kapsamında 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ile birlikte toplam 5 MİT görevlisini "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı. O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan, devreye girip Fidan'ın ifadeye gitmesini önledi. FETÖ'nün daha sonra ortaya çıkan planına göre Fidan, ifadeye giderse kelepçelenip cezaevine konacaktı.

Sadrettin Sarıkaya

SELAM KUMPASININ 1 NUMARASI
Adnan Çimen, devlet yöneticileri de dahil on binlerce insanın terörist diye dinlendiği sözde Selam Tevhid örgütü soruşturmasını yürütüyordu. KCK soruşturmalarını da yürüten Çimen, memur suçları savcısıyken birçok FETÖ'cü polis hakkındaki dosyayı hiç açılmadan kapattı. 2011'de Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun beraat etmesi yönünde mütalaa verdi.


Adnan Çimen

DİNLEMELERİN İLK İSMİ
Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimiyken Selam Tevhid kumpası, Ergenekon gibi soruşturmalarda yasadışı dinlemelere imza attı. Üst düzey devlet görevlilerinin de aralarında olduğu binlerce vatandaşı terörist ilan ederek dinletti. Sarıkaya ve Çimen gibi 15 Temmuz'dan beri aranıyordu.

Dursun Ali Gündoğdu


*Fatih ULAŞ-Osman ASİLTÜRK-Emir SOMER-Mustafa KAYA
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  • 19 Şubat 2017, Pazar
  • Gazete
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