Kaçan daire

Üç FETÖ'cü hainin saklandıkları adreste, çoğunlukla hakim ve savcılar oturuyordu. Site görevlileri, "Zaman zaman site ile ilgili bazı konulardan dolayı eve gidiyorduk. Hiç şüphelenmedim. Evden çıktıklarını görmedim" diye konuştu.
ÜÇ BOŞ PASAPORT BULUNDU
Haklarında siyasal ve askeri casusluk, terör örgütü üyeliği ve hükümeti devirmeye teşebbüs gibi birçok suçlama olan Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu'ya birer kez ağırlaştırılmış müebbet, birer kez müebbet ve 31 yıldan 67 yıla kadar hapis isteniyor. Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu'nun saklandığı adreste iki adet boş pasaport, farklı kişilere ait kimlikler, terör örgütü FETÖ lideri Fetullah Gülen'e ait kitaplar ve örgütsel doküman bulundu. Kimliklerden biri Ramazan Karahan adına düzenlenmişti. Ele geçirilen boş pasaportlar, kimlikler, cep telefonları ve bilgisayar incelemeye alındı. İddiaya göre; üzerlerinden cep telefonları çıkan Sarıkaya, Çimen ve Gündoğdu, Yunanistan'a kaçmaya hazırlanıyordu.
İLK DARBE GİRİŞİMİ ONDAN GELMİŞTİ
Sadrettin Sarıkaya FETÖ'nün karargahı haline gelen özel yetkili savcılığa atandığı gibi 2012'de savcı Bilal Bayraktar ile birlikte KCK soruşturması için görevlendirildi. Bu soruşturma kapsamında 7 Şubat 2012 günü MİT Müsteşarı Hakan Fidan, eski müsteşar Emre Taner ve eski müsteşar yardımcısı Afet Güneş ile birlikte toplam 5 MİT görevlisini "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağırdı. O dönem Başbakanlık koltuğunda oturan Erdoğan, devreye girip Fidan'ın ifadeye gitmesini önledi. FETÖ'nün daha sonra ortaya çıkan planına göre Fidan, ifadeye giderse kelepçelenip cezaevine konacaktı.
Sadrettin Sarıkaya
SELAM KUMPASININ 1 NUMARASI
Adnan Çimen, devlet yöneticileri de dahil on binlerce insanın terörist diye dinlendiği sözde Selam Tevhid örgütü soruşturmasını yürütüyordu. KCK soruşturmalarını da yürüten Çimen, memur suçları savcısıyken birçok FETÖ'cü polis hakkındaki dosyayı hiç açılmadan kapattı. 2011'de Taraf Gazetesi muhabiri Mehmet Baransu'nun beraat etmesi yönünde mütalaa verdi.
Adnan Çimen
DİNLEMELERİN İLK İSMİ
Dursun Ali Gündoğdu, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimiyken Selam Tevhid kumpası, Ergenekon gibi soruşturmalarda yasadışı dinlemelere imza attı. Üst düzey devlet görevlilerinin de aralarında olduğu binlerce vatandaşı terörist ilan ederek dinletti. Sarıkaya ve Çimen gibi 15 Temmuz'dan beri aranıyordu.
Dursun Ali Gündoğdu
*Fatih ULAŞ-Osman ASİLTÜRK-Emir SOMER-Mustafa KAYA
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