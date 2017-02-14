Nöbetçi imamlar

KARISI, KADIN BÜROKRATLARIN ABLASI
Her ikisi de ByLock kullanıcısı olan bu imamlar, 15 Temmuz'dan önce Ankara'da çeşitli adreslerde gizli toplantılar yaptı, buluştukları örgüt yöneticilerine Pensilvanya'nın talimatlarını iletti. Kullebi ve Evler'in birlikte toplantı yaptığı evlerden biri Çankaya'da Cevizlidere Mahallesi'nde 1226 Sokak'ta yer alıyordu. Bunun yanı sıra Eşref Kullebi, Çankaya Aşağı Öveçler Mahallesi 1293 Sokak'ta, Çukurambar 1443. Cadde'de ve Yenimahalle'de Aşağı Yahyalar 978. Sokak'ta FETÖ yöneticileriyle toplantılar yapıp örgüt şurasının talimatlarını iletti. Kullebi ve Evler'in gittiği adreslere kırmızı listede ByLock kullanıcısı FETÖ'cü Mehmet Pala'nın da kılık değiştirerek gittiği görüldü. FETÖ üyesi gizli tanık Arif, ifadesinde Eşref Kullebi hakkında şunları söyledi: "Eşref Kullebi halen Ankara'da Emniyet'in gizli gerçek imamıdır. Halen belli aralıklarla Amerika'ya gidip talimat getiriyor. İlahiyat mezunudur, şu anda nerede çalıştığını bilmiyorum." Bu ifadeden sonra Kullebi'yi araştıran Emniyet, Kullebi'nin Nurullah Evler'le irtibatını tespit etti. Nurullah Evler'in ismine 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ A tipi yapılanmasına yönelik soruşturmada da ulaşıldı. Bu soruşturmada 158 kripto yönetici deşifre edildi, kaymakamlardan 40 tanesi etkin pişmanlıktan yararlanarak itirafçı oldu. Başbakanlık ve Milli İstihbarat Teşkilatı imamı olarak faaliyet gösteren Nurullah Evler'in Sağlık Bakanlığı'nda çalıştığı belirlendi. Sağlık Bakanlığı'ndaki kadın bürokratların ablasının da Evler'in eşi Suna Evler olduğu anlaşıldı. Evler çiftinin MİT'in çözdüğü ByLock programını kullandığı da ortaya çıktı. Talimatlar, ByLock yoluyla örgüt mensuplarına iletiliyordu. Evler, deşifre olduktan sonra birdenbire sırra kadem bastı. Bunun üzerine hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
YENİ MİT İMAMI NURULLAH EVLER
ESKİ MİT İMAMI MURAT KARABULUT
YENİ EMNİYET İMAMI EŞREF KULLEBİ
ESKİ EMNİYET İMAMI OSMAN HİLMİ ÖZDİL
Abdurrahman ŞİMŞEK/Serkan BAYRAKTAR
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