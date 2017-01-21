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Emniyete ve AK Parti binasına yla ilgili flaş gelişme

İstanbul'da ve na dün lav silahıyla düzenlenen larda yer aldığı tespit edilen DHKP/C'li 'un aranan teröristler listesinde olduğu bildirildi.

Emniyete ve AK Parti binasına saldırıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul ve 'na düzenlenen lav silahlı larla ilgili araştırmasını sürdüren polis, iki silahta da aynı parmak izine ulaştı. Parmak izinin terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan 'a ait olduğu tespit edildi.


DHKP-C'li terörist Şerif Turunç

TÜRKİYE'YE GEÇEN YIL KAÇAK YOLLARDAN GİRMİŞTİ
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Turunç'un geçen yıl Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Turunç'un kaçak girişi sırasında adlı kişi de yanında bulunuyordu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceğini belirtiyor


DHKP-C'li terörist Bilgehan Karpat

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE
Yakalanması için operasyonlar düzenlenen 43 yaşındaki Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan Turunç'un yakalanması için 300 bin TL'ye kadar ödül konulduğunu da öğrenildi.
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  • 21 Ocak 2017, Cumartesi 19:42
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