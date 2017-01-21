Emniyete ve AK Parti binasına saldırıyla ilgili flaş gelişme

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İl Başkanlığı'na düzenlenen lav silahlı saldırılarla ilgili araştırmasını sürdüren polis, iki silahta da aynı parmak izine ulaştı. Parmak izinin DHKP-C terör örgütü üyeliğinden kaydı bulunan Şerif Turunç'a ait olduğu tespit edildi.





DHKP-C'li terörist Şerif Turunç

TÜRKİYE'YE GEÇEN YIL KAÇAK YOLLARDAN GİRMİŞTİ

Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Turunç'un geçen yıl Yunanistan'dan kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptı. Turunç'un kaçak girişi sırasında Bilgehan Karpat adlı kişi de yanında bulunuyordu. Yetkililer, kimliği henüz belirlenemeyen ikinci saldırganın da Bilgehan Karpat olabileceğini belirtiyor





DHKP-C'li terörist Bilgehan Karpat

ARANAN TERÖRİSTLER LİSTESİNDE

Yakalanması için operasyonlar düzenlenen 43 yaşındaki Şerif Turunç, İçişleri Bakanlığı'nın arananlar listesinde yer alıyor. Gri listede bulunan Turunç'un yakalanması için 300 bin TL'ye kadar ödül konulduğunu da öğrenildi.