İstanbul Emniyetine ve AK Parti binasına saldırı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinin arka sokağından, C Blok binasına doğru lav silahıyla ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu, bahçe duvarı isabet alırken, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadı.

GENİŞ ÇAPLI OPERASYON BAŞLATILDI

Olayın ardından bir kişinin ara sokaklara doğru kaçtığı, şahsın yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatıldığı öğrenildi.







VALİ ŞAHİN'DEN SALDIRI AÇIKLAMASI

İstanbul Valisi Vasip Şahin, saldırıya ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Şahin, "İl Emniyet Müdürlüğü bahçe duvarına isabet eden bir lav silahı saldırısı meydana gelmiş olup, personelimizden ölü, yaralı bulunmamaktadır. Saldırıyı yapan kişi ya da kişilerin tespit ve yakalanmalarına yönelik geniş çaplı operasyonlara devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne yönelik saldırı girişimiyle ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ile birer telefon görüşmesi yaptı.

İstanbul Valisi Şahin ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Çalışkan'dan saldırı girişimiyle ilgili bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, emniyet camiasına geçmiş olsun dileklerini de ilettiği kaydedildi.

AK PARTİ İSTANBUL İL BİNASINA SALDIRI

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla ateş açıldı. Sütlüce'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırıda bulunuldu. Açılan ateş sonucu bina duvarını delerek içeri giren başlığın patlamadığı öğrenildi.

Olay yerine bomba imha uzmanlarının çağrıldığı belirtildi.





Küçük çaplı hasara neden olan olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Olay yerinden kaçan kişi ya da kişilerin yakalanması için çevrede operasyon başlatıldı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SALDIRIYLA İLGİLİ BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne saldırı girişimi sonrasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığına yönelik saldırı girişimi hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanlığı kaynakları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci ile de telefonla görüştüğünü kaydetti.

Saldırıları kınayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, geçmiş olsun dileğinde bulunduğu öğrenildi.







BAŞBAKAN YILDIRIM: YAPTIKLARI ALÇAKLIKTIR

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na yapılan lav silahlı terör saldırıları konusunda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yıldırım, şunları söyledi: Hangi terör örgütü olduğu farketmez. Yaptıkları alçaklıktır.



