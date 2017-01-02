Provokatörlere CHP sahip çıktı!

Taşeron terör örgütleriyle Türkiye'ye saldıran küresel çetenin yerli işbirlikçileri de harekete geçti. Okmeydanı'nda kahvehane basıp, Reina'daki terörü bahane ederek laiklik gerekçeli bir sokak kaosu için provokasyona başladı.



CHP SEFERBER OLDU

Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı ortaya çıkan ve savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristleri destek verdiği ortaya çıkan Ayşegül Başar için de CHP seferber oldu. Kahvehanede laiklik bahanesiyle başkanlık sistemine dur demek için halkı sokağa çağıran provokatörlere CHP "laikliği savunan IŞİD karşıtı gençler" gibi gösterdi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNİN YARDIMINA CHP KOŞTU

Kaos planını uygulamak için provokatörlük yapanlara sahip çıkan CHP'ye AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal sert tepki gösterdi. Ünal, CHP'nin kirli yüzünü gözler önüne seren paylaşımlarda bulundu...



