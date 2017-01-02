Yol Durumu
  1. Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması
  2. Reina saldırısında yeni gelişme!

Provokatörlere sahip çıktı!

Türkiye üzerinde oynanmak istenen kaos senaryosu bir kez daha ortaya çıktı. Ortaköy'deki alçak saldırının ardından harekete geçirilen gruplar kirli plan için düğmeye bastı. 'nda bir kahvehanede provokatörlük yapan 'a sahip çıkan de ihanet senaryosunun ortağı oldu.

Provokatörlere CHP sahip çıktı!

Taşeron terör örgütleriyle Türkiye'ye saldıran küresel çetenin yerli işbirlikçileri de harekete geçti. 'nda kahvehane basıp, Reina'daki terörü bahane ederek laiklik gerekçeli bir sokak kaosu için provokasyona başladı.

CHP SEFERBER OLDU
Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı ortaya çıkan ve savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristleri destek verdiği ortaya çıkan için de seferber oldu. Kahvehanede laiklik bahanesiyle başkanlık sistemine dur demek için halkı sokağa çağıran provokatörlere CHP "laikliği savunan IŞİD karşıtı gençler" gibi gösterdi.

TERÖR DESTEKÇİLERİNİN YARDIMINA CHP KOŞTU
Kaos planını uygulamak için provokatörlük yapanlara sahip çıkan CHP'ye AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal sert tepki gösterdi. Ünal, CHP'nin kirli yüzünü gözler önüne seren paylaşımlarda bulundu...
Etiketler: , , ,
  • 02 Ocak 2017, Pazartesi 19:58
YORUMLAR 24 yorum yapıldı

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (24 yorum)
ali osman ali osman

arkadaş bunların hepsimi mal olur yaa... turkiye cumhuriyetinde yaşamalarına niye halen izin veriliyor bu sapıkların...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 03.01.2017 08:46
Mustafa Mustafa

Bu ülkede bazıları laik oluyor bazıları olmuyor mu? Bunların kafasına göremi olunmuyor bu laiklik. CHP ye oy verirsek mi laik oluyoruz? Bu laik olanın gittiği gezdiği yaptığı vs. laik olmayan yapmıyor mu? Yapıyor. Anlaşılan fetö nasıl din üzerinden yapıyorsa bazıları laiklik üzerinden versiyon ve kesim farklı. Bazıları 28 şubat gibi 15 Temmuz da bu ülkeye çökeriz zannedenler nasıl olmadıysa eski Türkiye özlemi duyan ve ellerini ovuşturanlar eski Türkiye bir daha olmaz getirsen dahi onunla birlikte sende yok olursun 28 şubatla 15 temmuzu iyi analiz edersen anlarsın.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.01.2017 05:55
hakan hakan

deaşı pkksı ypgsi chp sı halkevleri hepsi ayn aklın ürünü.. sadece ismleri farklı...

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 03.01.2017 02:06
birsu birsu

CHP kapatılsın, ab ne der demeden, terörizm, fitne yuvasına ana muhalefet partisi demek, ana sözcüğünü kirletiyor.Bunlar muhalif değil, dış güçler adına çalışan bir örgüt.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 03.01.2017 01:20
hasan hasan

fitneciler

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 03.01.2017 00:40
Haberin tüm yorumlarını okuyun (24 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar