Provokatörlere CHP sahip çıktı!

Taşeron terör örgütleriyle Türkiye'ye saldıran küresel çetenin yerli işbirlikçileri de harekete geçti. Okmeydanı'nda kahvehane basıp, Reina'daki terörü bahane ederek laiklik gerekçeli bir sokak kaosu için provokasyona başladı.
CHP SEFERBER OLDU
Cumhuriyet gazetesinde çalıştığı ortaya çıkan ve savcı Mehmet Selim Kiraz'ı şehit eden DHKP-C'li teröristleri destek verdiği ortaya çıkan Ayşegül Başar için de CHP seferber oldu. Kahvehanede laiklik bahanesiyle başkanlık sistemine dur demek için halkı sokağa çağıran provokatörlere CHP "laikliği savunan IŞİD karşıtı gençler" gibi gösterdi.
TERÖR DESTEKÇİLERİNİN YARDIMINA CHP KOŞTU
Kaos planını uygulamak için provokatörlük yapanlara sahip çıkan CHP'ye AK Parti Ankara Milletvekili Aydın Ünal sert tepki gösterdi. Ünal, CHP'nin kirli yüzünü gözler önüne seren paylaşımlarda bulundu...
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arkadaş bunların hepsimi mal olur yaa... turkiye cumhuriyetinde yaşamalarına niye halen izin veriliyor bu sapıkların...
Bu ülkede bazıları laik oluyor bazıları olmuyor mu? Bunların kafasına göremi olunmuyor bu laiklik. CHP ye oy verirsek mi laik oluyoruz? Bu laik olanın gittiği gezdiği yaptığı vs. laik olmayan yapmıyor mu? Yapıyor. Anlaşılan fetö nasıl din üzerinden yapıyorsa bazıları laiklik üzerinden versiyon ve kesim farklı. Bazıları 28 şubat gibi 15 Temmuz da bu ülkeye çökeriz zannedenler nasıl olmadıysa eski Türkiye özlemi duyan ve ellerini ovuşturanlar eski Türkiye bir daha olmaz getirsen dahi onunla birlikte sende yok olursun 28 şubatla 15 temmuzu iyi analiz edersen anlarsın.
deaşı pkksı ypgsi chp sı halkevleri hepsi ayn aklın ürünü.. sadece ismleri farklı...
CHP kapatılsın, ab ne der demeden, terörizm, fitne yuvasına ana muhalefet partisi demek, ana sözcüğünü kirletiyor.Bunlar muhalif değil, dış güçler adına çalışan bir örgüt.
fitneciler
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