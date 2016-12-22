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Araştırıyo'rus'

Ankara Emniyeti’nden 120 kişilik ekip, Rus Büyükelçi Karlov ını aydınlatmak için kolları sıvadı. Tüm ayrıntılar, Rusya’dan gelen 18 kişilik heyetle paylaşıldı. Kalleş saldırının perde arkası ise ’ye uzandı. Katil ’ın 2014’te FETÖ sı geçirdiği, geçen yıl da telefon hatlarını değiştirip kendisini sıfırladığı ortaya çıktı...

Araştırıyorus
Türkiye-Rusya yakınlaşması, 'karanlık lobinin' tadını kaçırdı. Kirli eller, kaos için tetiğe bastı. Pazartesi günü Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, bir fotoğraf sergisinde e uğradı. Kalleş saldırının ardından Ankara ve Rusya, sağduyu çağrısı yaptı. Saldırıyla ilgili açılan da önemli ayrıntılara ulaşıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde görevli 120 kişilik ekip, tüm tetayları, soruşturmaya katılmak üzere Rusya'dan gelen 18 kişilik heyetle paylaştı. Rus heyete Ankara Emniyeti'nde 2 saatlik bir sunuş yapıldı. Soruşturma kapsamında 11 kişi gözaltına alınırken, Karlov'u öldürdükten sonra etkisiz hale getirilen Çevik Kuvvet Polisi 'ın geçmişi mercek altına alındı. Suikastçı Altıntaş'a ilişkin yapılan araştırmalarda izlerine rastlandı. İzmir Rüştü Ünsal Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu olan Altıntaş'ın 2014'te FETÖ şüphelisi olarak soruşturma geçirdiği anlaşıldı.

15 TEMMUZ 'DA ANKARA'DAYMIŞ
Suikastçı Altıntaş'a 'na giriş yolunu açan FETÖ'cü emniyet mensuplarının ise teşkilattan ihraç edildiği ortaya çıktı. Suikastçının 2015'in Ağustos ayında örgüt evlerinde görüldüğüne dair tespitlere ulaşıldı. Altıntaş'ın üzerine kayıtlı telefon hatları incelemeye alınırken, suikastçının FETÖ iddialarının ardından eski hattını kapatarak kendisine yeni hat çıkardığı saptandı. Suikastçının telefon numarasının yanı sıra cihazını da değiştirerek kimliğini sıfırladığı öğrenildi. Çevik Kuvvet Şubesi'nde görevli Altıntaş'ın Emniyet'in FETÖ sempatizanı olarak gri listesinde yer aldığı ve hakkındaki FETÖ iddiaları karşısında kendini gizlemek için farklı bir grubun kimliğine büründüğü kaydedildi. Kripto suikastçının FETÖ operasyonlarının ardından kamufle olarak emniyette kaldığı tespit edildi. Altıntaş'ın 17-25 Aralık darbe girişiminin ardından başka cemaatlere sızmaya çalıştığı bildirildi. Katilin ayrıca 11 Temmuz-18 Ağustos tarihleri arasında geçici olarak Diyarbakır'da görevlendirildiği, darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz'da ise izin alarak 18 Temmuz'a kadar Ankara'da kaldığı belirlendi.

SAVCILIK 'ABİ'SİNİ ARIYOR
Ankara Başsavcılığı ve Rus heyeti, soruşturma kapsamında 2 önemli soruya yoğunlaştı. Saldırganın "FETÖ'cü abisi kim?" ve Altıntaş'ın büyükelçilikten birisiyle bağlantısının olup olmadığı sorusuna cevap arandı. Emniyet birimleri ise suikastçının El Nusra ile ilişkilendirilmesinin FETÖ militanlığını maskelemek için seçilmiş örgütsel bir yöntem olduğunu açıkladı. Öte yandan suikastçının kanlı eylem sırasındaki davranışları da mercek altına alındı. Altıntaş'ın önceden ezberletilmiş cümleler kurduğu, Arapça'ya tam hakim olmadığı ve sloganlar atarak terörist saldırıya değişik bir görünüm vermeye çalıştığı sonucuna varıldı.

TAKIM ALMIŞ
Karlov'un katili Altıntaş'ın saldırıdan önce 14 Aralık'ta rezervasyon yaptırdığı otele, olaydan birkaç saat önce giriş yaptığı belirlendi. Altıntaş'ın suikast sırasında kendisini kamufle etmek ve koruma olduğunu göstermek için olaydan 2 gün önce kredi kartıyla 250 liraya takım elbise aldığı öğrenildi. Saldırganın duş alıp tıraş olduktan sonra otel odasından çıkıp, Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne yürüyerek gittiği kaydedildi.



4 YEDEK ŞARJÖRÜ VARDI
Büyükelçi suikastıyla ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Olay günü Altıntaş'ın polisle 15 dakika çatıştığı anlaşıldı. Saldırganın üzerinden 155 lira, 4 şarjör ve 15 tane mermi çıktı. Altıntaş'ın saldırı günü karın ağrısı şikayetiyle Demetevler Onkoloji Hastanesi'ne gidip rapor aldığı, raporu veren doktorun komiser eniştesinin de FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edildiği öğrenildi.

CENAZESİNİ KİMSE İSTEMEDİ
Rus Büyükelçi Karlov'u öldüren Mevlüt Mert Altıntaş, ölü ele geçirildi. Saldırganın annesi, babası ve kız kardeşi ve 2 akrabası gözaltına alınırken, suikastçının otopsi işlemleri ise sona erdi. Vücudunda 19 kurşun olduğu öğrenilen saldırganın hiçbir yakını, cenazeyi teslim almak istemedi. Cenazenin sadece birinci derece akrabası olan yakınlarına teslim edilebileceği belirtildi.



3 GÜN ÖNCE KEŞİF YAPTI
Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş, saldırıdan 3 gün önce Çağdaş Sanatlar Merkezi'ne gidip keşif yaptı. Suikastçının o anları, güvenlik kameralarına yansıdı.



Saldırgan Altıntaş'ın Büyükelçi Karlov'un sergiye korumasız olarak gittiğini nereden haber aldığı araştırılıyor. Bu durum "Büyükelçilik'te FETÖ ile irtibatlı köstebek mi var" sorusunu gündeme getiriyor.



Olayı aydınlatmak için Türk heyetle birlikte çalışan 18 kişilik Rus heyetinde 1 aşçı, 2 savcı, 2 istihbaratçı polis, 1 polis amiri, Adli Tıp Uzmanı, psikolog ve tercüman yer alıyor.

Rus heyetin içinde yer alan Olay Yeri İnceleme Uzmanı, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde araştırma yaptı. Yine katil Altıntaş'ın iki evi de Ruslar tarafından incelendi.



Altıntaş'ın kullandığı IPhone 4S marka telefonun rakam ve harflerden oluşan 4 haneli şifresi çözülmeye çalışılıyor.

ERKAM ÇOBAN
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  • 22 Aralık 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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yorumla
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suat trabzon suat trabzon

Büyük ihtimal o sergi boşuna açılmadı.. Rus büyük elçinin gelmek isteyeceği türden bir sergi tesadüf değildir.. Çankaya belediyesi ve ÇAĞDAŞ kelimesi bişeyler anlatıyor sanki..

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 22.12.2016 10:22
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