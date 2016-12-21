FETÖ'cü ihanet şebekesinin tetikçileri, Karlov'a düzenlenen suikastı, Fetih el Şam öncülüğünde İdlib'de kurulan Fetih Ordusu'nun (eski adıyla El Nusra) üstlendiğini yazmıştı. Fetih Ordusu'nun suikastı üstlendiğini açıkladığı sözde bildirinin görüntüsüne de yer verilmişti.
SAHTE BİLDİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Ancak El Nusra'ya ait olduğu iddia edilen bildirinin sahte ve montaj bir bildiri olduğu kısa bir sürede anlaşılmıştı.
EL NUSRA YALANLADI
Konuyla ilgili bir açıklama yapan El Nusra sözcüsü de bildirinin kendilerine ait olmadığını açıkladı. FETÖ'cü çetenin bu yalanı dünyaya yayma çabası da boşa gitti.
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bu fetö, teröristlerinin, dünyanın her köşesine kendi adamlarını yerleştirmişler 40 yıldır yaptıkları bu, hala ülkemizde uyuyan hücrelerin ,en az yakalanan kadar daha olduğuna inanıyorum, dünyadakiler ise Türkiye'dekinin 100 katı kadar gibi, bunları yok etmek gerekir dünyanın ve ülkemizin bekası için, dünyanın en tehlikeli örgütü ilan edilmeli
FETÖ-İNGİLİZLER.MI6-FETÖCÜ.
bu kumpasta usta fetö cülerin medya oyunu allah belalarını verdi dahada verecek rus elçiyi öldürmekle tam cami duvarına işediler rus onları pensşvanyada temizliyecek usata onlar
chp denen sözde parti bıktık ulan sizden hdp ci oldunuz fetöcü oldunuz hendek kazan soysuzlara siper oldunuz hendekci arkadaşlar dediniz miting de tek bir türk bayragı sallatmadan özerklikten bahsettiniz bunlar yetmedi 15 temmuz da şehitlerimizin kanı ellerinde olan vatan haini sütü bozuklara sözde gazetecilik adı altında ihanet edenlerin savunuculuguna soyundunuz isimlerini söyletip burada dedirtiniz ben bir türk vatantaşı olarak sizi tanımıyorum sizi siyaset yapan bir parti olarak görmüyorum tam tersi bu ülkenin en büyük düşmanları sizlersiniz fetöcü şerefsizlerin sevicileri savunucuları düşün artık bu ülkenin yakasından sapkın yüzünde meymenet olmayan her ahlaksızlıgı yapan alemlerin efendisi peygamberimize dil uzatacak kadar şizofren bir yaratıgın savunuculugunu bile yapacak kadar adisiniz bu dünyaya bin kere gelsem binkere RECEP TAYYİP ERDOGAN derim sayın cumhurbaşkanımızın mezara kadar arkasında dururum
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