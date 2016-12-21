FETÖ'cü ihanet şebekesinin tetikçileri, Karlov'a düzenlenen suikastı, Fetih el Şam öncülüğünde İdlib'de kurulan Fetih Ordusu'nun (eski adıyla El Nusra) üstlendiğini yazmıştı. Fetih Ordusu'nun suikastı üstlendiğini açıkladığı sözde bildirinin görüntüsüne de yer verilmişti.

SAHTE BİLDİRİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Ancak El Nusra'ya ait olduğu iddia edilen bildirinin sahte ve montaj bir bildiri olduğu kısa bir sürede anlaşılmıştı.



EL NUSRA YALANLADI

Konuyla ilgili bir açıklama yapan El Nusra sözcüsü de bildirinin kendilerine ait olmadığını açıkladı. FETÖ'cü çetenin bu yalanı dünyaya yayma çabası da boşa gitti.



