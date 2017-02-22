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20 bin için Mart’ta

20 bin atama için başvuru Mart’ta
90 branşta 20 bin 127 öğretmen ataması için işlemler Mart'ta başlıyor. bekleyen ler, larını 15-21 Mart arasında yapacak. Başvuru yapabilmek için taban puanı 50 olarak belirlendi. Başvurular KPSS puanlarına göre sıralanacak ve branşlardaki ihtiyaca göre her branşta atanacak öğretmen sayısının 3 katı kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) gerektirmeyen alanlarda (KPSS10) adaylar 3-7 Nisan arasında sözlü sınava girecek. ÖABT gerektiren alanlarda (KPSS121) ise adaylar 24 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında sözlü sınava alınacak. Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, başarılı sayılacak.
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  • 22 Şubat 2017, Çarşamba
  • Gazete
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