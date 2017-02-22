20 bin atama için başvuru Mart’ta

90 branşta 20 bin 127 öğretmen atamasıiçin işlemler Mart'ta başlıyor. Atama bekleyenöğretmenler, başvurularını 15-21 Martarasında yapacak. Başvuru yapabilmekiçin KPSS taban puanı 50 olarak belirlendi.Başvurular KPSS puanlarına göre sıralanacakve branşlardaki ihtiyaca göre her branştaatanacak öğretmen sayısının 3 katı kadar adaysözlü sınava çağrılacak. Öğretmenlik AlanBilgisi Testi (ÖABT) gerektirmeyen alanlarda(KPSS10) adaylar 3-7 Nisan arasında sözlüsınava girecek. ÖABT gerektiren alanlarda(KPSS121) ise adaylar 24 Nisan-13 Mayıstarihleri arasında sözlü sınava alınacak.Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alanadaylar, başarılı sayılacak.
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