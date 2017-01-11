Türk tahviline rekor talep

Kur üzerinden oluşturulmaya çalışılan kriz algısı operasyonuna en anlamlı cevaplardan biri de Hazine'nin dün düzenlediği ihalede geldi. Hazine'nin Ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği 9 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde piyasa yapıcı bankalardan rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 18 milyar 251 milyon liralık talep gelirken, satış 730 milyon lira oldu. İhale öncesi kamulara da 320 milyon liralık satış yapıldı. İhalede ise satış 998 milyon lira olurken, gelen teklif 2 milyar 151 milyon TL olarak gerçekleşti.