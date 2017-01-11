Yol Durumu
  1. Pompa zamlandı
  2. Banvit Brezilyalı oldu

Türk tahviline rekor talep

Türk tahviline rekor talep
Kur üzerinden oluşturulmaya çalışılan kriz algısı operasyonuna en anlamlı cevaplardan biri de Hazine'nin dün düzenlediği ihalede geldi. Hazine'nin Ocak ayı borçlanma programı çerçevesinde dün gerçekleştirdiği 9 yıllık TÜFE'ye endeksli tahvil ihalesi öncesinde piyasa yapıcı bankalardan rekabetçi olmayan tekliflerde (ROT) 18 milyar 251 milyon liralık talep gelirken, satış 730 milyon lira oldu. İhale öncesi kamulara da 320 milyon liralık satış yapıldı. İhalede ise satış 998 milyon lira olurken, gelen teklif 2 milyar 151 milyon TL olarak gerçekleşti.
Etiketler:
  • 11 Ocak 2017, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar