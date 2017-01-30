14-15 Ocak tarihlerinde yapılan Açıköğretim Fakültesi ( AÖF ) final sınavları açıklandı.Yüz binlerce öğrencinin katıldığı final sınavlarının sonuçları AÖF'ün resmi sitesinde erişime açıldı. Sınav sonuçlarını kontrol etmek isteyen öğrenciler TC Kimlik numaraları ile sisteme giriş yapabiliyorlar.

AÖF'TE 3 DERS HAKKI

Anadolu Üniversitesi rektörü Naci Gündoğan, AÖF öğrencileri için önemli açıklamalarda bulundu. Açıköğretim Fakültesi İktisat ve İşletme programlarında kayıtlı olan öğrencilerden mezun olması için sadece tek dersi kalmış olanların dönemlerini uzatmamaları için uygulamada olan tek ders sınav haklarının, bu sene itibari ile birlikte üç derse çıkarıldığını belirtti.

Öğrencilerin belirtilen bu üç ders sınav hakkından yararlanabilmesi için 2016- 2017 eğitim ve öğretim yılı güz dönemi ya da bahar dönemi içerisinde o derslere kayıt yaptırmış olması gereklidir. Başarısız olunan üç dersten de DZ veya YZ gibi harf notu almış olan öğrenciler için üç ders hakkı tanınmamaktadır. Ayrıca uygulamalı olan dersler için de üç ders sınav hakkı tanınmaz. Yapılan üç ders sınavın notu da dönem sonu yani final sınav notu olarak geçmektedir.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonuçları açıklandıktan sonra öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından "5 gün" içerisinde Açıköğretim Fakültesi'ne dilekçe yazabilir. Dilekçe iki yoldan yazılabilir

1) Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği adresine

2) Mail yolundan itiraz dilekçesi yazarak veya aofbilgi@anadolu.edu.tr adresine

Dilekçe adresi "Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Merkez Büro Yöneticiliği Yunus Emre Kampüsü Tepebaşı Eskişehir".

Dilekçede "Ad, soyad, adres, cep telefonu numarası, T.C. Kimlik numarası" olması zorunludur.

BAHAR DÖNEMİ KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

2016-2017 AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri 13 Şubat itibari ile başlayacak. Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini internet aracılığı ile yapacaklar.

AÖF'TE AÇIK UÇLU SORU DÖNEMİ

Yaklaşık 1,5 milyon öğrencisi bulunan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi sınavlarında yeni bir uygulamaya geçiliyor.

18 Ocak 2017 tarihli Resmi gazete'de yayımlanan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açıköğretim sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında açık uçlu, kısa cevaplı, doğru-yanlış, eşleştirme gibi farklı tip soruların da sorulmasının önü açılmış oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, yaklaşık bir yıl süren yoğun bir çalışmanın sonunda, 2016/2017 öğretim yılı bahar döneminden itibaren açıköğretim sistemindeki bazı derslerin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında kısa cevaplı ve açık uçlu soruların da kullanılmaya başlanacağını söyledi. Rektör Gündoğan, "Açıköğretim Fakültesi'nin 4 programında 4 ders kapsamında ilk uygulama başlayacak. Bu programlar Türk Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji, Felsefe ve Tarih programları olacak. Türk Dili ve Edebiyatı programında Çağdaş Türk Romanı, Sosyoloji Programında Türk Sosyologları, Felsefe Programında Çağdaş Felsefe ve Tarih Programında Hukuk Tarihi derslerinin ara sınavlarında çoktan seçmeli soruların yanında 2 kısa cevaplı ve 1 açık uçlu soru yer alacaktır." dedi.