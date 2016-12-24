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KPSS DHBT ı açıklandı

ÖSYM, 2016 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi ını açıkladı

KPSS DHBT sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ı açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 4 Aralık'da uygulanan değerlendirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle öğrenebilecek.
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  • 24 Aralık 2016, Cumartesi 19:24
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