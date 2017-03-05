Terör destekçisi Avrupa'nın Türkiye korkusu! Referandumdan 'evet' çıkması halinde Türkiye'nin ne kadar fazla yol kat edeciğinin farkına varan Avrupa ülkeleri düğmeye bastı. Almanya ve Hollanda'nın ardında Avusturya'yı da korku sardı. Terör destekçisi Avusturya Başbakanı Christian Kern, Welt am Sonntag gazetesine verdiği röpartajda Türkiye ile ilgili küstah açıklamalarda bulundu. Ankara ile Berlin arasında yaşanan krize dahil olan Avusturya Başbakanı, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'den referandum kampanyası için gelecek politikacılara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini istedi.



GÖRÜŞMELERİ SONLANDIRIN YARDIMLARI KESİN

Kern bununla da kalmadı... AB'ye Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırma çağrısında da bulundu. Üstelik Ankara'ya AB ile varılan mülteci anlaşması kapsamında 2020 yılına kadar yapılacak 4,5 milyar dolar yardımın iptal edilmesini istedi.



TÜRKİYE İLİŞKİLERİ YENİDEN ŞEKİLLENDİRİLSİN

Kern, AB üyeliği "hayali" olmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye'nin son yıllarda Avrupa'dan uzaklaştığını söyleyen Avusturya Başbakanı, "İnsan hakları ve demokratik değerler çiğnendi." ifadesini kullandı.

Avusturya Başbakanı tüm bu açıklamaların üzerine utanmadan Türkiye'nin aynı zamanda güvenlik, göç ve ekonomik işbirliği bağlamında önemli bir ortak olduğunu, Ankara'nın AB ile varılan göçmen anlaşmasının yükümlülüklerine uyduğunu söyledi.