Hollanda'nın Rotterdam kentinde 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyordu.
HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN KÜSTAH AÇIKLAMA
BBC Türkçe'nin Hollanda devlet televizyonu NOS'tan aktardığı habere göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Facebook hesabından açıklama yaparak Türk yetkililerden referandum etkinliği için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini belirtti.
Rutte yaakladığı küstah mesajında, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" ifadesini kullandığı belirtildi.
Almanya'da yetkililer, "Çok kalabalık olabilir" gerekçesiyle Adalet Bakanı Bozdağ'ın programını iptal etmişti. Türkiye, Almanya'nın kararına tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya tepki göstererek, "Almanya patron değil, gereken cevabı veririz" demişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise konuyla ilgili, "Almanya'da kararları yerel yönetimler alır" şeklinde komik bir savunma yapmıştı.
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rotterdamin fas asilli serefsiz belediye baskanida tam bir hollanda kopegi
bu şerefsiz haçlıların hepsi darbeye destek vermediler mi?
Kana doymayan bu hıristiyan dünyasının Müslüman Türklere ve Müslümanlara düşmanlığı yeni mi? Bunlar 17 haçlı seferi yapmışlar geneli Türklere karşı
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