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  1. Hollanda'ya net mesaj: Bizi engelleyemezsiniz
  2. Bakan Bozdağ'dan Almanya açıklaması!

'dan referandum sansürü!

Almanya'dan sonra da referanduma sansür uygulama kararı aldı. Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliğine izin vermeyeceklerini açıkladı. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, konuya ilişkin küstah bir açıklama yaptı.

Hollandadan referandum sansürü!
Almanya'nın skandal kararının ardından 'dan da referandum etkinliğine sansür geldi. Teröristlere kucak açan ve destekçiliğini yapan Hollanda, Türkiye'deki referandum için Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları etkinliğe izin vermeyeceklerini açıkladı. Hollanda hükümetinden bir yetkili, kararın Ankara'ya en kısa sürede iletileceğini söyledi.

Hollanda'nın Rotterdam kentinde 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe 'nun katılması bekleniyordu.

HOLLANDA BAŞBAKANI'NDAN KÜSTAH AÇIKLAMA
BBC Türkçe'nin Hollanda devlet televizyonu NOS'tan aktardığı habere göre, Hollanda Başbakanı Mark Rutte de Facebook hesabından açıklama yaparak Türk yetkililerden referandum etkinliği için resmi talep geldiğini ancak iş birliği yapmayı düşünmediklerini belirtti.

Rutte yaakladığı küstah mesajında, "Bunu kabul edilemez buluyoruz. Hollanda'nın kamusal alanları, başka ülkelerin siyasi kampanya alanı değil" ifadesini kullandığı belirtildi.

Almanya'da yetkililer, "Çok kalabalık olabilir" gerekçesiyle Adalet Bakanı Bozdağ'ın programını iptal etmişti. Türkiye, Almanya'nın kararına tepki göstermişti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'ya tepki göstererek, "Almanya patron değil, gereken cevabı veririz" demişti. Almanya Başbakanı Angela Merkel ise konuyla ilgili, "Almanya'da kararları yerel yönetimler alır" şeklinde komik bir savunma yapmıştı.
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  • 04 Mart 2017, Cumartesi 11:52
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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memo memo

rotterdamin fas asilli serefsiz belediye baskanida tam bir hollanda kopegi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 05.03.2017 02:10
T&#220;RK&#220;M TÜRKÜM

bu şerefsiz haçlıların hepsi darbeye destek vermediler mi?

Aynı Görüşte misiniz?
evet3
hayır0
cevapla 04.03.2017 19:35
adil adil

Kana doymayan bu hıristiyan dünyasının Müslüman Türklere ve Müslümanlara düşmanlığı yeni mi? Bunlar 17 haçlı seferi yapmışlar geneli Türklere karşı

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 04.03.2017 12:01
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