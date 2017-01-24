ABD Senatosunda yapılan oylamada Başkan Donald Trump'ın Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörlüğü için aday gösterdiği Cumhuriyetçi Kansas vekili Mike Pompeo, gerekli sayıya ulaşarak CIA'in yeni patronu oldu.
Senatodaki oylama devam ederken 67 "evet" sayısına ulaşan Pompeo, senatörlerden gerekli onayı aldı. Tamamı Demokratlardan oluşan 30 senatörün de aleyhte oy kullandığı bildirilen oylama sonucunda CIA'in yeni direktörü belli oldu. Üye sayısı 100 olan senatodaki resmi sonucun henüz açıklanmadığı kaydedildi.
Temsilciler Meclisinde üç dönemdir Cumhuriyetçi Partiden Kansas vekili olarak görev yapan ve aynı zamanda İstihbarat Komitesi üyesi olan Pompeo, Washington'da İran karşıtı söylemleriyle tanınıyor.
Senato İstihbarat Komitesinde geçen hafta adaylığıyla ilgili gerçekleştirilen oturumda senatörlerin sorularını yanıtlayan Mike Pompeo, başkanlık seçimlerine Rusya'nın "siber saldırı yoluyla müdahale ettiği" iddiasını desteklemiş, "Rusya'nın demokrasimize zarar vermek istediğinden şüphem yok." ifadesini kullanmıştı.
Pompeo, Libya'nın Bingazi kentindeki ABD Konsolosluğuna 2012 yılında düzenlenen saldırıya ilişkin soruşturma sırasında aldığı görevle Demokrat Partinin başkan adayı Hillary Clinton'a yönelik sert eleştirilerinden sonra partisinde yükselen isim olmuştu.
İran ile varılan nükleer anlaşmaya şiddetle karşı çıkan Pompeo, basına sızdırdığı belgelerle ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) bazı dinleme faaliyetlerini ortaya çıkaran kurumun eski sistem analisti Edward Snowden'ın vatan haini olduğunu ve idam edilmesi gerektiğini savunuyor.
kalan karakter 1000
kendindede getirdiği adamlardada hiç hayır yok hep islam düşmanı evangelist
trump ve getirdiği adamlarda hayır yok bilhassa Müslümanlara onun için aklıumızı başımıza alıp islam birliği kurulmalı bariş gücü oluşturulmalı
Turm hadi bakalım İnşallah yamukları temizlersin hainleri silip süpürürsün amerikanın masum halkı için gerekenleri yap sağdaki soldaki amerikayı ilgilendirmeyen yerlerdeli abd askerlerininide çekersin Ülkeni bataklıktan kurtar
ABD ile İRAN gizli ortaklardır. Zaten Humeyni de alçak fetö gibi batıda eğitilip, teşkilatlandırılıp, irana gönderilerek devrim yaptırıldı. elhamdülillah türkiyede başarılı olamadılar. irana aykırı görünsede abd. iranla işbirliği içindedir. ırak ve suriyeye bakarsanız eğer tüm dizaynlar iranın lehinedir ve bu ABD nin politikasıdır. amaç şiayı güçlendirip, şia sunni çatışması ortamını sağlamak. rabbim en büyük plan bozucudur.
köhnemiş abd yönetimlerini lav edecek bu adam
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.