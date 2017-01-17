Trump ile CIA arasında gerginlik

Amerika'nın yeni seçilmiş başkanı Donald Trump ile CIA başkanı John Brennan arasındaki gerginlik karşılıklı atışmaya dönüştü. Brennan'ın FOX News'daki eleştirilerine Trump Twitter'dan yanıt verdi.



ABD'nin yeni seçilmiş başkanı Donald Trump'ın istihbarat servisleri ile arasındaki gerginlik sürüyor. Rusya'nın, Amerika'da seçimleri etkilemek için bilgisayar korsanları ile müdahalede bulunduğu iddialarına ilk günden bu yana karşı çıkan ve bu konudaki istihbarat raporlarını eleştiren Trump'a Merkezi Haber Alma Teşkilatı CIA başkanından sert yanıt geldi.



CIA Başkanı John Brennan haftasonu FOX News kanalında katıldığı bir programda Cuma günü başkanlık görevini devir alacak Trump'ın istihbarat raporlarına yaklaşımını doğru bulmadığını söyledi.



Brennan "Biz yeni seçilmiş başkanın ve onun ekibinin altını oymaya çalışmıyoruz. Biz Rusya konusunda var olan bir tehlikeye dair uyarılarda bulunuyoruz ve bu dikkate alınmalı" dedi.



Brennan ayrıca "Trump'ın akıllı davranması gerekiyor bu noktada Rusya'nın niyeti ve yapmaya çalıştıklarını tam olarak anladığını sanmıyorum" ifadelerini kullandı.



CIA Başkanı yeni seçilmiş başkan Trump'ın sosyal medyadaki paylaşımları ile ilgili olarak da "Sayın Trump'ın verdiği mesajlar konusunda son derece dikkatli olması gerekiyor. Birkaç gün sonra dünyanın en güçlü koltuğu olan Amerika'nın başkanlık koltuğuna oturacak. Verdiği mesajların ulusal güvenlik açısından ne kadar güçlü etkileri olacağını düşünmesi gerekiyor" dedi.



TRUMP TWİTTER'DAN YANIT VERDİ

Brennan'ın bu çıkışı Donald Trump'ın tepkisini çekti. Trump Brennan'a yanıtını yine twitter üzerinden verdi.

Donald Trump "CIA'ın görevi bırakacak başkanı Amerika'nın seçilmiş başkanını Rusya tehdidi konusunda eleştirmiş, Trump bu konuyu anlamıyormuş. Bundan daha kötüsü olamazdı herhalde Suriye'deki kırmızı çizgilerimize, Ukrayna'ya, Kırım ve Rusya'nın nükleer silahlanmasına bir bakın? Sahte istihbarat raporunu da bunlar mı sızdırmış?" şeklinde ifadeler kullandı.



Öte yandan Trump'ın yeni CIA başkanı olarak önerdiği Mike Pompeo da Kongre'deki sunumunda Rusya ile ilgili kaygıları olduğunu dile getirmişti. Pompeo Rusya konusunda kendisine yöneltilen sorulara karşı "Rusya Ukrayna'yı ilhak ederek ve ilerleyerek Avrupa için bir tehdit olduğunu ortaya koydu. Ayrıca Rusya, IŞİD'i yok etmek ve bertaraf etmek adına neredeyse hiçbir şey yapmıyor" diye konuşmuştu.