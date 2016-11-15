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  1. Kendimi kanıtlayamıyorum!
Selda Uskan Selda Uskan
  • 15 Kasım 2016, Salı

İkinci sınıf kadın olmak

Benim sorunum 2. sınıf olmak! Böyle olmasını ben istemedim tabi ama insanlar öyle uygun gördü. Biz üç kız kardeş olarak büyüdük. İkisi üniversite okudu, beni enstitüye yolladılar. Onlar doktor-mühendis kocalara vardılar, ben küçük esnaf eşimi zor bulabildim. Aynı ailede yetiştik ama bu çifte standart değil de nedir? Rumuz; Nesli

S.U. CEVAP; Sosyal yaşamda maalesef böyle bir ayrım var; Zeki ve akıllı varsayılan çocuklar 4-5 yıllık üniversiteye, sözüm ona vasat öğrenci de 2 yılda çarçabuk bitirilip hayata atılsın diye enstitü ayarı okullara münasip görülürler. Böylece evlenecekleri eş adaylarının da aşağı yukarı profili çizilmiş olur.

YETENEĞİ KÜÇÜMSEMEYELİM
Oysa sizdeki yetenek kimselere nasip olmayan bir şey. Herkes terzilik yapabilir ama örneğin modada yaratıcı olmak ve harikalar yaratmak enikonu kabiliyet gerektirir. Ve böylece yaptığınız işle değil, o işte gösterdiğiniz başarı ile değer kazanısınız.

KOCAMIN SEVGİ ANLAYIŞI
"Sevgiyi içimde yaşarım" ne demek? Madem seviyorsun neden göstermiyorsun değil mi? Ağacın ormandan çıkmış hali bir kocam var. Üç yıl flörtlük yaşadık sonra evlendik. Tek isteğim ağzından çıkacak bir sevgi sözcüğü. Ama bugüne kadar tek kelime duymadım. Sence durumumuz nedir abla? Rumuz; Hasret

S.U. CEVAP; Sadece sana karşı mı ağzı mühürlü bu adamın, yoksa herkese karşı mı suskun? Bu önemli çünkü birinde 'Karakter yapısı' der sineye çekersin ama diğeri doğrudan 'ilgisizlik' hatta dilim varmıyor ama 'sevgisizlik' belirtisi. Hoş bu saatten sonra öğrensen ne olacak, bence olduğu gibi kabul et gitsin. Neticede ağaçları da sevmeliyiz di mi?

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