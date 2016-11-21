Kalp krizi sonrası cinsel ilişkiye dikkat
Genel olarak kalp krizi sonrası 2-4 ay cinsel ilişkiden uzak kalınması önerilir. Bu süre hastanın isteğine, genel sağlık seviyesine ve bilgisine göre değişebilir. Her hastanın kendi doktorunun tavsiyesi, Altın Standarttır. Bununla beraber yaklaşık 15-20 dakika yürüme sonrası göğsünüzde rahatsızlık, ağrı, çarpıntı gibi belirtiler olmuyorsa cinsel ilişki söz konusu olabilir. Cinsel aktiviteye geri dönülmesi için öncelikle bu tempo için yeterli iyi bir kalp kapasitesine sahip olunmalıdır. İyi bir beslenme ve egzersiz de gereksiz riskleri azaltır.
41 yaşındayım. Adet gecikmelerim başladı. "Erken menapoz olabilir" dediler. Cinsel isteksizlik de var. Menopoza mı girdim?
Kaygı, tüm hormonları etkiler. Adet düzenini değiştirebilir. Yani adet düzenini sadece menopoz etkilemez. Çeşitli ilaçlar, troid hastalıkları, bazı gıdalar, depresyon etkileyebilir. Önce İç Hastalıkları ve Kadın Hastalıkları Uzmanına muayene ol. TSH, PROLAKTİN, ÖSTROJEN, PROGESTERON, FSH, LH, TESTOSTERON gibi ilgili hormon testlerini doktorunun planına göre yaptır. En azından Tüm Batın Usg gibi görüntüleme tetkiklerini yaptır. Cinsel isteksizlik senin, eşinin hayatını çekilmez hale getirebilir. Hem ruhsal, hem de bedensel süreçler bu durumlardan olumsuz etkilenebilir. Bu gibi durumlarda eşinle cinsel ilişkiye girersen daha erken menopoza girmezsin.
Ailemizde 3 kişide guatr var. Bende yok. Ben de tahlil yaptırayım mı?
Anlaşılan ailede bu hastalığa yatkınlık var. Bu hastalığın sebepleri ailesel yatkınlık yaratan sebeplerden olabilir. Ama troid çalışmasını tahlil yapmadan anlamayız. Şikayet yokken bile FT4,TSH testi yaptırabilirsin. Bayan mı erkek mi olduğunuzu belirtmemişsiniz. Bununla beraber adet düzensizliğin varsa, sebepsiz kilo alıyorsan, sürekli yorgunsan, saçların çok dökülüyorsa, cilt lekelerin arttıysa, soğuğa dayanamıyorsan bekleme hemen doktora git. Tahlil yaptır. Tedbir iyidir.
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- DR. NAFİZ KARAGÖZOĞLU
- Kalp krizi sonrası cinsel ilişkiye dikkat
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