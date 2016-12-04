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  1. Olur böyle vakalar!
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 04 Aralık 2016, Pazar

Kadıköy’de tatsız gece

Öncelikle beklenildiği gibi bir derbi olmadığını söyleyebilirim.
Pozisyonu çok daha bol gollü bir maç bekliyordum. Fakat, gündüz oynanan Başakşehir maçının berabere bitmesi, Beşiktaş'ın da kazanmaktan çok kaybetmemeyi tercih etmesi ortaya kısır bir derbi çıkardı.
Son haftalardaki formda hücum oyuncuları da çok etkili olmasını beklediğimiz Fenerbahçe de özellikle Sow, Aatif ve ikinci yarıda oyuna giren Volkan Şen'in etkisiz kalması yüzünden Fenerbahçe istediği golü bir türlü bulamadı. Tıpkı Galatasaray maçı gibi. Bu maçta da Fenerbahçe rakibine bir tek gol şansı tanımadı. Takım savunması, zaten Fenerbahçe'nin en büyük silahı.
Ama bu maçta hücumda etkisiz kalmaları bu sonucu doğurdu.

LENS HAMLESİ GEÇTİ!
Jeremain Lens'in sakatlığından dolayı çok geç oyuna girmesi Fenerbahçe'nin hücum gücüne çok büyük darbe vurdu. Bu tip maçlarda Lens gibi oyuncular, fark yaratabilirler. Bu tarz, güç farkının fazla olmadığı iki takım arasında oynanan maçlar gol gelmediği müddetçe bazen böyle sıkıcı bir hale bürünebiliyor. Bence dün gecenin özeti buydu. Sonuçta, Başakşehir'in de puan kaybettiği haftada bu beraberlik iki tarafı da üzmedi. Şimdi iki takım da hafta içinde oynayacağı Avrupa maçına odaklanacak.

MAÇIN EN iYiSi YOKTU
90 dakikanın ardından bunu söyleyebiliriz.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ FUTBOL
İki takımın ortaya koyduğu futbol kötüydü.
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