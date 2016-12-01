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İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 01 Aralık 2016, Perşembe

Olur böyle vakalar!

Fenerbahçe, Beşiktaş maçını düşünerek Gençlerbirliği karşısına ilk 11'ini tamamen değiştirerek çıktı. Son maçtaki 11'den sadece Aatıf sahadaydı. Diğer 10 kişiyi Advocaat bırakın kulübeyi, kadroya bile almadı. Bir de İsmail Köybaşı 10. dakikada kırmızı kart görünce Fenerbahçe 80 dakika karşılaşmayı 10 kişi ile tamamladı. Gençlerbirliği gibi bir takıma karşı 80 dakika 10 kişi mücadele etmek kolay değil. Fenerbahçe buna rağmen Yiğithan ile golü buldu. Fenerbahçe alışık olmadığı şekilde eksik yakalandı. İkinci yarıda oyuna giren Rantie, Fenerbahçe defansını tuzağa düşürerek beraberliği sağladı. Serdar Gürler F.Bahçe'nin de 10 kişi kalmasını fırsat bilerek kendini gösterdi. Çok iyi bir maç çıkardı.

TELAFİSİ MÜMKÜN
Fenerbahçe maçın ilerleyen dakikalarında eksik de oynadığı için oyundan düştü. İleri giden oyuncuların geri gelmekte zorlandığı gözlendi. Fenerbahçe oyundan düşünce Gençlerbirliği daha da yüklenerek ikinci golü bulmaya çalıştı. Nitekim İrfan Can Kahveci 77. dakikada Fenerbahçe'yi avladı. Sarı-Lacivertli takım bu dakikadan sonra beraberliği sağlayacak durumda bile değildi. Sonuçta Beşiktaş maçı öncesi bütün as oyuncularını dinlendiren Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda gruplara yenilgiyle başladı. Bunda eksik kalmasının da rolü büyüktü. Ama kupad a bu tür maçların elbette telafisi mümkün.

MAÇIN EN iYiSi SERDAR GÜRLER
G.Birliği'nin yıldızı bir dinamo gibi çalıştı.

MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAN DER WİEL
Yenen 2. golde büyük bir hata yaptı.
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