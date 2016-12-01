Olur böyle vakalar!
TELAFİSİ MÜMKÜN
Fenerbahçe maçın ilerleyen dakikalarında eksik de oynadığı için oyundan düştü. İleri giden oyuncuların geri gelmekte zorlandığı gözlendi. Fenerbahçe oyundan düşünce Gençlerbirliği daha da yüklenerek ikinci golü bulmaya çalıştı. Nitekim İrfan Can Kahveci 77. dakikada Fenerbahçe'yi avladı. Sarı-Lacivertli takım bu dakikadan sonra beraberliği sağlayacak durumda bile değildi. Sonuçta Beşiktaş maçı öncesi bütün as oyuncularını dinlendiren Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda gruplara yenilgiyle başladı. Bunda eksik kalmasının da rolü büyüktü. Ama kupad a bu tür maçların elbette telafisi mümkün.
MAÇIN EN iYiSi SERDAR GÜRLER
G.Birliği'nin yıldızı bir dinamo gibi çalıştı.
MAÇIN EN KÖTÜSÜ VAN DER WİEL
Yenen 2. golde büyük bir hata yaptı.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Olur böyle vakalar!
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