  1. Pası düşün Volkan Şen
İlker Yağcıoğlu İLKER YAĞCIOĞLU
  • 30 Eylül 2016, Cuma

Kusursuz gece

15 gün önceki Zorya maçının ardından Advocaat taraftarlara "Merak etmeyin. Geliyoruz" diye bir mesaj vermişti. Bu demeç o gün bir hayli eleştirilmişti. Ama bugün dün geceki Feyenoord maçının ardından Advocaat'ın haklı çıktığını söyleyebiliriz. Hollandalı hoca önce ideal 11'i belirledi. Sonra geçen sene çok eleştirilen orta saha oyuncularına özgürlük verdi. Ve takımın fizik gücünü artırınca ortaya neredeyse kusursuz bir takım çıktı. Özellikle ilk 45 dakikayı Fenerbahçe harika oynadı. Sahadaki bütün oyuncular o kadar iyi mücadele ettiler ki tribündeki taraftarlarve ekran başındaki milyonlar "Oh be nihayet" dediler. Hangisini söylesem bilmiyorum. 70. Dakikaya kadar sahadaki her oyuncu muhteşem oynadı. Volkan'ın kalesindeki tehlikeler de aslında Fenerbahçeli oyuncuların bir anlık hatalarından kaynaklandı. Ve Volkan üzerine düşeni yapıp rakibe gol izni vermedi. Son haftlardaki değişimin en büyük nedeni orta sahadaki iki oyuncu Ozan ve Josef'in sadece savunma yapmayıp her atakta ceza alanı içine yaptıkları koşulardan kaynaklanıyor. Dün gece de Ozan asist yaparken Josef biraz şanslı olsa en az iki gol atabilirdi. Tabii ki Emenike ve Lens'in son derece formda olmaları ve aldıkları her topta rakip kaleye hızlı tren gibi inmeleri iki bek Hasan Ali ve Van der Wiel'in koskoca bir sahada ileri geri çalışmaları ve özverileri gözardı edilmemeli. Kasımpaşa ve Antep galibiyetlerini rakiplerin kötülüğüne bağlayanlar dün geceki Fenerbahçe için ne diyecekler çok merak ediyorum. Sonuçta gruptan çıkmak adına hayati derecede önem taşıyan maçta Fenerbahçeli oyuncular maçın her saniyesinde ortaya koydukları hırs istek ve alın teri ile hak ettiklerini aldılar ve yollarına artık çok büyük bir özgüven ile devam edecekler.

MAÇIN MEN İYİSİ LENS
Oyunda kaldığı sürece inanılmaz işler yaptı.

MAÇIN MEN KÖTÜSÜ JORGENSEN
En büyük gol ümitleri sahada yoktu.
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