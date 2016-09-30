Kusursuz gece
MAÇIN MEN İYİSİ LENS
Oyunda kaldığı sürece inanılmaz işler yaptı.
MAÇIN MEN KÖTÜSÜ JORGENSEN
En büyük gol ümitleri sahada yoktu.
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- İLKER YAĞCIOĞLU
- Kusursuz gece
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