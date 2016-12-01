Türkiye elini çabuk tutmalı

Suriye'deki çatışmalar beş yıldır devam ediyor. Şimdi ortada iki kritik eşik var. Biri Halep diğeri El-Bab.

Türkiye, PYD'nin ilerlemesini durdurdu.

Bir koridor ihtimalini engellemek için El-Bab'a yürüyor. Rusya ise Halep'i ele geçirmek istiyor. Çünkü Halep olmadan Şam'ın güvende olmayacağını düşünüyor. Bir oldubitti peşinde. Bu nedenle Halep ve El- Bab Trump öncesi çatışmalar zincirinin son halkası olacak.

Obama'nın ilgisizliği Suriye'de vekalet ve yıpratma savaşmalarını doğurmuştu.

Bu mücadelenin içinde herkes tutması gereken hattı tutmaya çalışıyor. Bu iki şehir üzerindeki baskının hızlanması bundandır. Aslında Türkiye ile Rusya arasında örtük bir mutabakat olduğunu biliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin iki gün içerisinde üç kez telefon görüşmesi yaptılar. Fakat Türkiye Halep'in bütünüyle Rejim kontrolüne geçmesini istemiyor.

Putin de Türkiye'nin El-bab'ı ele geçirmesinden çekiniyor. En azından Halep'ten önce olmasını istemiyor. Çünkü Rejim Halep'i ele geçirmeden Türkiye El-Bab'a girerse, o zaman Rusya'nın Türkiye ile pazarlık yapacak bir kozu kalmıyor. Rusya'nın El- Bab düşmeden Halep'i düşürmek istemesi bundandır. Amerika da iktidar değişimi olana kadar Halep'i ele geçirmek istiyor.

Fakat Türkiye de bu hesabın farkında.

Rusya Halep'i ele geçirirse, Türkiye'ye daha mesafeli olacaktır. Bu nedenle Türkiye de Halep düşmeden Bab'ı ele geçirmek zorunda. Fırat Kalkanı Operasyonu, en kritik noktalardan birine vardı. Fakat bir iki haftadır operasyon, El-Bab'ın etrafında bekliyor. Hem bölgesel dengeleri hem de operasyonel maliyetleri hesaplıyor. El-Bab gibi kritik bir operasyonu yapmadan önce Rusya, İran ve Amerika gibi etkin aktörlerin nabzını tutmak gerekir. Ayrıca askeri operasyon başladığında DEAŞ'ın ne tür bir tepki vereceğini hesaplamak da gerekir.

DEAŞ güçlü bir savunma planlıyor mu?

Yoksa güneydoğuya doğru yol açılırsa, DEAŞ Rakka'ya doğru çekilir mi? Tüm bunların ince ayrıntılarıyla hesaplanması gerekir. Fakat bir yandan da Türkiye'nin elini çabuk tutmasında fayda var.

Gerçi Halep'in hemen Rejim kontrolüne girmesini beklemiyoruz. Eğer Halep rejim kontrolüne düşecek olursa, rejim ve Rusya o zaman hem Amerika hem de PYD ile anlaşmaya varma şansına sahip olur. Türkiye ile anlaşmak için daha az istekli hale gelir.

PYD ve Amerika'nın da El-Bab operasyonundan rahatsız olduğunu düşünecek olursak, elimizi çabuk tutmanın ne derece önemli olduğu ortaya çıkar.