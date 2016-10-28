İkrah ettirmek
Ağabeyimize de çocukların 'ne varsa gençlerde var' tarizine katlanmak düşer.
Yeri gelmişken Fehmi Koru'nun Zaman'daki bir yazısından hatırladıklarımı aktarmakta da fayda var. İzmir'de lüks bir mağazanın kapısından geçerken kapıda 'bu mağaza Zaman'a abonedir' şeklinde bir not görür, Fehmi Koru.
Merak edip sorduğu mağaza sahibi şunu söyler: Abone yapmak için her gün birisi geliyordu. Saymaya başladım ve 146. kişiye, 'abone için gelen 146. Kişi olduğunu ve abone olmak istemediğimi' söyledim. Gayet rahat bir şekilde, 'benim için problem yok, abone olmazsanız 147. de gelir sonrakiler de' cevabını alınca, abone olmaktan başka çare kalmadığını anladım. Rahat edebilmek için de kapıya o yazıyı koydum." FETÖ'cülerin son zamanlarda çoğalan itirafları, bu yapının bariz farklılıklarından birisi olan ikrah ettirerek (zorlayarak) kabul ettirmenin, bünye içinde de çok yaygın olduğunu gösteriyor. Ancak bağlılar himmet, kurban, zekat, fitre, burs, abone ve benzeri hususlarda, sempatizan bile olmayanların maruz kaldığı zorlayıcı tutumun çok daha şiddetlisi ile karşı karşıya kalıyorlarmış belli ki. Üniversite öğrenciliği sırasında 2.5 yıl FETÖ evinde kalıp, buradan ayrılınca baskı sebebiyle okulunu bırakan D. T.'nın anlattıkları, yaşananlara dikkat çekici bir örnek:
'Sana iftira atarız!..'
Bayramlarda FETÖ'cü ablaların esnaftan para toplanması için kendisine zarflar dağıttıklarını ifade eden D. T., şöyle devam ediyor: "Ablalar, bakımlı ve dış görünüşü iyi olan kızları para toplamak için esnafa gönderiyorlardı.
Yapmak istemedik. Ama ablalar bana 'Sana iftira atarız. Dediğimizi yapmak zorundasın. Okul hayatın biter. Ailen bize bir şekilde inanır. Yapmak zorundasın' gibi yaklaşımlarda bulundular." 17-25 Aralık süreci ile ilgili tweet zorlamaları ve FETÖ evlerinde kalan öğrencilere FETÖ'cü akademisyenlerin destekleri ile devam eden D.T.'nin anlattıkları, evden ayrılma sürecinden sonra yaşadıkları ile devam ediyor. O zaman Başbakan olan Cumhurbaşkanımızın çağrısı üzerine evi terk eden D. T., okulda ciddi baskılarla karşılaşır. Bütün gücüyle çalışıp doğru cevaplar verdiği halde kırık notlar almaya başlar. FETÖ mensubu bir akademisyen meseleyi açıkça söyler sonunda: "Bu okuldan mezun olamayacaksın." Ve okulu bırakır D.T. Evine dönüp her şeyi anlatan D. T., FETÖ'yü bir iblis gibi gören ailesi ile birlikte yaşıyor şimdi. Haberde yer almıyor olsa da, sadece okuldan uzaklaşmak zorunda kaldığına şükrediyordur belki de. Çünkü istediklerini yapmadığı ve evlerinden ayrıldığı için o yapının iftiralarına da maruz kalabilirdi.
Bünye içinden ve dışından, FETÖ'nün istediklerini yapmamakta ısrarlı oldukları için başlarına olmadık şeyler gelen çok insan var çünkü. Bunlardan bazıları da, yüz kızartıcı suçlar işledikleri iftirası ile hapishanelerde gün dolduruyorlar halen.
- Haberler
- Yazarlar
- Ekrem Kızıltaş
- İkrah ettirmek
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- ‘Lider’ ya da ‘diktatör’... 27 Ekim 2016, Perşembe Başkanlık sistemine karşı olanların ortak argümanlarından birisi, 'sistemin diktatörlüğe dönüşebileceği' iddiası. Bu...
- Ormanlık alana pist... 26 Ekim 2016, Çarşamba Frankfurt yakınlarındaki Raunheim'deki Kitap ve Kültür Günleri'ne katılmak için gidince, yıllardan beri bildiğim...
- Derin cehalet 25 Ekim 2016, Salı 'Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi İle Bu Terör Örgütünün Faaliyetlerinin...
- Stepne değil, devlet... 24 Ekim 2016, Pazartesi Suriye ve Irak'la ilgili gelişmeler konusunda yöneticilerimizin takındığı tavrın, insanımızın takdirini kazandığı...
- Başımızın tacı ama derdi de... 21 Ekim 2016, Cuma Basın ya da medya bir yönüyle başımızın derdi ama bir başka yönüyle de başımızın tacıdır dense yeridir herhalde....