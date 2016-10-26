Ne fayda!

İnsanların sağlığını ve huzurunu bozmayı ilke edinen insanlar oldukça.

Kendimizi deli etmenin yararı yok!

Aklımıza mukayyet olalım yeter!

"Çünkü delilerin hiç sevmediği insanlar.

Akıllı geçinenlerdir!"



***

Klavyeler arasında inşa edilen sanal evren sosyal açlığı doyuruyorsa.

Nefret sofralarında yer bulunmaz!

"O yüzden insanların genetik şifresinin bozulma ihtimali.

Domateslerden aşağı kalır değildir!"



***

Akıllarıyla bin yaşayanlar var.

Evlere girerken yakalanan hırsızların savunmalarına bakın hele!

"Vicdanım izin vermedi, çaldığım malları geri getirirken, beni yakaladınız!" Demokrasinin böyle adamları korumasına değil.

Demokrasinin bizleri aptal yerine koymasına yanıyoruz!

Desem ne fayda!



***

Toplumu yozlaştırmanın bütün kapıları açılırken, artık her şey çok basit.

Sanatçı diye gerçekten sanat icra edenlere denirdi.

Şimdi televizyon tarafından arkadan iteklenen soytarılara ve kalbi kasıklarında atan kadınlara deniyor.

"Bugünün oyuncu ve şarkıcı yıldızları, dünün Erol Taş'ının tırnağı bile olamaz!" Desem ne fayda!



***

Parktaki yaşlı insanların neden konuşmadığını sorgulamaya gerek kalmadı.

Onların her sabah suladıkları çiçeklerden başka konuşacak kimseleri kalmadı çünkü!



***

İşte hayatın gerçeği.

Güzel bir genç kızı yaşlı bir adamla evlendirmek istiyorlardı da, kız karşı çıkıyordu.

Teyzesi kızla konuşmaya karar verdi.

"Bak kızım" dedi "Sana 1 milyon dolarlık çek verseler tarihine bakar mısın?" "Bakmam" dedi kız, ertesi günü evlendi.



***

Bir kambura sordular.

"Kendi kamburunun düzelmesini mi istersin, yoksa başkalarının da senin gibi kambur olmasını mı?" Adam hiç düşünmeden cevap verdi.

"Başkalarının da benim gibi kambur olmasını." Neden?

"Onların şimdi bana baktıkları gibi bakılmayacağını öğrenmeleri için."



***

Bize lazım olan insanlık.

O da evden kaçtı, kendisinden haber alınamıyor!

İhtimaldir ki!

Ya parayı buldu, Ya ekranlarda arayı buluyor!



Şüphemiz olmasın!

Bundan 15 yıl önce "Amerika Irak'ta ne arıyor?" diye kendi vatandaşları bile haykırıyordu. Şimdi onlar da alıştılar. İki zibididen birini başkan seçmeye mahkum olmalarının yeni getirilerini bekliyorlar. Petrol varilleri, Iraklı çocukların böbrekleri, kesilmiş başlar! Hilary şimdiden siparişlere başlamıştır bile!Şüphemiz olmasın!



Mutluluk Takvimi

* Bebeğin çıkan dişi için hediye al.

* Boş tenekelere çiçek ek.

* Gönüllü kan ver.



Çocuksu gözleri

Dolu bakardı

Dudağında aşkın

Şarkısı vardı

Bu boş sokaklara

Yağmurlar yağsa

Islanmış saçları

Bahar kokardı



Aşkı tanıdığım

O sahil kenti

Onunla doluydu

Onunla vardı

Dalgalar vururken

Boş kıyılara

Gözlerim kumsalda

Onu arardı



Hakkı YALÇIN