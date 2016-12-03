Josef: Şimdiden sabırsızım!

Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde en büyük paya sahip oyunculardan birisi olan Josef de Souza, "Beşiktaş derbisi ve seyircilerin oluşturacağı atmosfer için şimdiden sabırsızlanıyorum. Elimizden gelen tüm enerjimizi ortaya koyup 3 puanla sahardan ayrılacağız" dedi. Brezilyalı futbolcu taraftarın performansının da çok önemli olduğunun altını çizdi.