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Josef: Şimdiden sabırsızım!

Josef: Şimdiden sabırsızım!
Fenerbahçe'nin galibiyet serisinde en büyük paya sahip oyunculardan birisi olan Josef de Souza, "Beşiktaş derbisi ve seyircilerin oluşturacağı atmosfer için şimdiden sabırsızlanıyorum. Elimizden gelen tüm enerjimizi ortaya koyup 3 puanla sahardan ayrılacağız" dedi. Brezilyalı futbolcu taraftarın performansının da çok önemli olduğunun altını çizdi.
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  • 03 Aralık 2016, Cumartesi
  • Gazete
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