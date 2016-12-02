Kadıköy’den çıkış yok!

HAKKI YALÇIN: KAZANMA İSTEĞİ VE KAYBETMEME GERÇEĞİ

Fenerbahçe'nin kazanma isteğiyle, Beşiktaş'ın kaybetmeme gerçeği arasında geçecek bir maç. Son maçlarda liderliğe soyunan Josef ve Mehmet Topal ikilisinin canlı performansıyla, Atiba ve Oğuzhan'ın maç sonlarına doğru fiziksel çöküntü yaşama ihtimalini hesaba katarsak, Fenerbahçe forvetiyle Beşiktaş savunması arasındaki mücadelenin sonucu belirleyeceğini düşünüyorum. Fener bir adım önde.



LEVENT TÜZEMEN: MORAL MOTİVASYON OLARAK FENER ÜSTÜN

Fenerbahçeli oyuncuların ciddi bir özgüveni var. Lens, Mehmet Topal ve Ozan Tufan olmadan Galatasaray derbisini kazanmaları moral motivasyonlarını yükseltti. Advocaat'ın adaletli davranması futbolcularının onlara saygı duymalarını sağladı. Beşiktaş lig ve Avrupa'da stresli ve darbeli maçlar oynadı. Şenol Güneş ve oyuncuların ciddi bir gerginliği var. Fenerbahçe bir adım önde görünüyor.



GÜRCAN BİLGİÇ: EVSAHİBİ TAKIMLAR HER ZAMAN FAVORİDİR

İki takım da baskı altında oynayacak. Beraberlik Beşiktaş'ın işine gelir ama Fenerbahçe için galibiyet şart. Hem Advocaat hem de oyuncuları son haftalarda çok formdalar. Benfica ve Başakşehir maçları Beşiktaş'ın yumuşak karnını ortaya çıkardı. Topal, Souza, Alper üçlüsüne karşılık Oğuzhan, Tolgay, Atiba üçlüsünün mücadelesinde kim üstünlük sağlarsa o kazanacak. Ancak evsahibi her zaman favoridir.



İLKER YAĞCIOĞLU: F.BAHÇE, BEŞİKTAŞ'A İLK YENİLGİYİ TATTIRIR

Fenerbahçe Beşiktaş'la oynayacağı zorlu derbiyi kazanır. Pozisyonu bol ve oldukça tempolu bir maç bekliyorum. Bireysel olarak ve takım olarak Fenerbahçe son zamanlarda daha iyi durumda. Ancak Beşiktaş da skor ne olursa olsun pes etmiyor. Bitiş düdüğüne kadar büyük bir heyecan fırtınası bizi bekliyor. Taraftarın desteğiyle Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a ilk yenilgiyi tattıracağını düşünüyorum.



OKTAY DERELİOĞLU: MAÇTA BERABERLİK İHTİMALİ BİR HAYLİ FAZLA

Fenerbahçeli futbolcular Galatasaray derbisini kazanarak maça moralli bir şekilde çıkıyor. Beşiktaş ise üst üste zorlu maçlar oynadı. Sakatı ve hazır olmayan oyuncusu fazla. Böyle bakıldığında Fenerbahçe kendi seyircisi ve sahasında biraz daha şanslı görünüyor. Ancak Beşiktaş da geçen senenin şampiyonu ve oturmuş bir takım. Bu nedenle maçta beraberlik ihmali de bir hayli fazla.



HAYRİ ÜLGEN: BEŞİKTAŞ KONDİSYONUYLA AĞIR BASIYOR

Çok zorlu bir karşılaşma olacak. Ancak Beşiktaş kondisyonu ve mücadele gücü yüksek bir takım. Bu sezon G.Saray, Benfica ve Başakşehir önünde geriye düşmelerine rağmen yenilmediler. İlk golü atan takım kazanır. Özellikle ilk 45 dakikada kim üstün oynarsa maçı o kazanır. Ancak Beşiktaş mücadele, taktik ve sistem olarak Fenerbahçe'den daha iyi bir takım. Bu nedenle maçta ağır bastıkları kesin.